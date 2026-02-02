Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επεκτείνει συστηματικά τη δραστηριότητά του πέρα από τα παρκέ του NBA, επενδύοντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε ακίνητα και επιχειρηματικά projects σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμου και σταθερού πλούτου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν παίζει επίθεση μόνο στο παρκέ. Παίζει και στην αγορά real estate όπως αποδεικνύουν οι επιχειρηματικές του κινήσεις. Όσο οι περισσότεροι σούπερ σταρ του αθλητισμού περιορίζονται σε διαφημίσεις και lifestyle επενδύσεις, ο «Greek Freak» μετατρέπει τα εκατομμύρια των συμβολαίων του σε ακίνητα, επιχειρήσεις και συμμετοχές εξασφαλίζοντας ένα «αιώνιο» εισόδημα για εκείνον και την οικογένειά του.

Η επιχειρηματική του διαδρομή ξεκίνησε από τα καταστήματα Antetokounbros, όμως πλέον το χαρτοφυλάκιό του έχει πάρει διαστάσεις επενδυτικού ομίλου. Διαχειρίζεται μετοχές εταιρειών στις ΗΠΑ, διαθέτει εστιατόριο στο Μιλγουόκι, στηρίζει επενδυτικό fund εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έχει παρουσία ακόμη και στο γκολφ, και τα τελευταία χρόνια έχει ρίξει το βάρος του δυναμικά στο Real Estate.

Το μεγάλο «χτύπημα» στη Νέα Υόρκη έναντι 13 εκατ. ευρώ

Το μεγαλύτερο «χτύπημα» έγινε στη Νέα Υόρκη όταν πριν από λίγους μήνες απέκτησε το οκταώροφο συγκρότημα κατοικιών «The Lawrence» στο Prospect Lefferts Gardens του Μπρούκλιν, έναντι 14,1 εκατ. δολαρίων – περίπου 13 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία έκλεισε στις 18 Νοεμβρίου 2025 και καταγράφηκε επίσημα στις 9 Δεκεμβρίου, με πωλητές τους developers Σεθ Μπράουν και Ρίτσαρντ Λούντβιχ, οι οποίοι είχαν κατασκευάσει το ακίνητο το 2018.

Το κτίριο διαθέτει 28 διαμερίσματα με καθεστώς rent-regulated, εξασφαλίζοντας σταθερή πληρότητα και περιορισμένο ρίσκο. Με τα ενοίκια να φτάνουν έως και τα 3.000 δολάρια τον μήνα, τα ετήσια έσοδα ξεπερνούν το 1 εκατ. δολάρια. Στην ίδια γειτονιά, ο Έλληνας σταρ προχώρησε και σε δύο ακόμη αγορές πολυκατοικιών ενοικιαζόμενων κατοικιών, συνολικής αξίας περίπου 25,18 εκατ. δολαρίων. Το πακέτο περιλαμβάνει 50 διαμερίσματα – από studios μέχρι τριών υπνοδωματίων – με σύγχρονες υποδομές όπως roof deck, γυμναστήριο και pet spa. Οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η κίνηση ήταν οργανωμένη και μακροπρόθεσμη.

Μέτωπο και στο Σικάγο

Και σαν να μην έφτανε το Μπρούκλιν, η οικογένεια άνοιξε μέτωπο και στο Σικάγο. Όπως κατέγραψε η πλατφόρμα Real Estate «Black Enterprise», το επενδυτικό γκρουπ των Αντετοκούνμπο απέκτησε το νεόδμητο συγκρότημα «Harmony Apartments», που κατασκευάστηκε το 2024 στο νότιο τμήμα της πόλης. Το project αποτελείται από 56 διαμερίσματα κατανεμημένα σε τέσσερα διασυνδεδεμένα κτήρια. Το συνολικό τίμημα έφτασε τα 21 εκατομμύρια δολάρια, με την «Old National Bank» να συμμετέχει στη χρηματοδότηση παραχωρώντας 11 εκατομμύρια δολάρια για τη διευκόλυνση της συναλλαγής, μια κίνηση που δείχνει και την εμπιστοσύνη της αγοράς στο εγχείρημα.

Στις ΗΠΑ, το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνεται και από την προσωπική του κατοικία στο River Hills του Ουισκόνσιν, αξίας περίπου 1,8 εκατ. δολαρίων, όπου διαμένει όσο αγωνίζεται στους Μιλγουόκι Μπακς.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο επενδύει Στο Village Shopping & More: Νέα εποχή για το Ρέντη

Παράλληλα, η Ελλάδα αποτελεί σταθερό πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου της οικογένειας του Greek Freak. To 2024, η οικογένεια Αντετοκούνμπο, σε συνεργασία με την Premia Properties ΑΕΕΑΠ και τον Ηλία Γεωργιάδη, προχώρησε στην εξαγορά του Village Shopping & More στο Ρέντη, έναντι 14,1 εκατ. ευρώ. Το ακίνητο, με μικτή επιφάνεια 49.000 τ.μ. σε οικόπεδο 36 στρεμμάτων, λειτουργεί ως ψυχαγωγικό πάρκο με βασικό μισθωτή τη Village Cinema του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, που διαθέτει μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Στόχος της νέας ιδιοκτησίας είναι η αναβάθμιση του χώρου με επενδύσεις 3 έως 4 εκατ. ευρώ, ώστε να μετατραπεί σε σύγχρονο κέντρο άθλησης και διασκέδασης, με εστιατόρια, καταστήματα αθλητικού χαρακτήρα και πιθανή δημιουργία γηπέδων μπάσκετ. Τα περίπου 3.000 τ.μ. θεωρούνται ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη. Η εξαγορά έγινε μέσω της «Renti to Go», που απέκτησε το 100% της Trivillage Developments Greece, με τη συμμετοχή της Sterner Stenhus Greece του Ηλία Γεωργιάδη, της οικογένειας Αντετοκούνμπο, της Premia Properties και των Γιώργου Πάνου, Γιάννη Κωνσταντίνου και Άλεξ Παπακωνσταντίνου.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Από το παρκέ στις επιχειρήσεις με επενδύσεις εκατομμυρίων

Την ίδια στιγμή, «τρέχουν» και άλλες κινήσεις, όπως η αγορά της φουτουριστικής πολυκατοικίας στο Παλαιό Ψυχικό, οι εξοχικές κατοικίες στο Costa Navarino, η ίδρυση της «Original Vader» στο Μαρούσι με κεφάλαιο 1,91 εκατ. ευρώ και της Synergy Care Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με κεφάλαιο 60.000 ευρώ.

Το οικονομικό υπόβαθρο του Αντετοκουνμπο που του επιτρέπει να κινείται με τέτοια άνεση είναι εντυπωσιακό χάρη στις ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 100 εκατ. δολάρια. Από αυτά, τα 54,1 εκατ. δολάρια προέρχονται από το συμβόλαιό του με τους Μπακς, ενώ τα υπόλοιπα αντιστοιχούν σε χορηγίες και εμπορικές συνεργασίες με κολοσσούς. Από το συμβόλαιό του στο ΝΒΑ αναμένεται να πάρει επιπλέον, περίπου 111 εκατ. δολάρια μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ενώ υπάρχει option για άλλα 62,7 εκατ. δολάρια για τη σεζόν 2027-2028. Πάντως, στο αθλητικό μέρος όλοι αναμένουν για το εάν θα γίνει κάποια ανταλλαγή και ο Γιάννης φύγει από τους Μιλγουόκι Μπάκς.

iefimerida.gr