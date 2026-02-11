Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, κάνει πρεμιέρα το «Sing for Greece 2026» με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού, από τον οποίο θα προκύψουν οι πρώτοι επτά φιναλίστ για τη διεκδίκηση της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision 2026.

Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν 14 τραγούδια, με τους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό αποκλειστικά μέσω της ψήφου του κοινού. Αντίστοιχα, τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από τον οποίο επίσης επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν θέση στον τελικό.

Την παρουσίαση των τριών τηλεοπτικών βραδιών έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Όλα τα shows μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ1, καθώς και μέσω ERTFLIX, με παροχή υπηρεσιών προσβασιμότητας.

Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργος Καπουτζίδης

Το αποψινό πρόγραμμα θα πλαισιωθεί και από μία ειδική εμφάνιση, καθώς στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού θα ανέβει η Κλαυδία, σε μία από τις guest συμμετοχές της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του μεγάλου φαβορί της φετινής διαδικασίας, του Akyla, ο οποίος διαγωνίζεται απόψε με το τραγούδι «Ferto», έχοντας ήδη ξεχωρίσει στις προτιμήσεις του κοινού.

Πώς θα ψηφίσει το κοινό για την ανάδειξη του τραγουδιού

Οι 28 υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, διεκδικούν την πρόκριση στον Τελικό, η οποία καθορίζεται αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται, με σειρά εμφάνισης:

1. The Other Side – Alexandra Sieti

2. Drop It – The Astrolabe

3. Aphrodite – Desi G

4. Ferto – Ακύλας

5. Parea – Evangelia

6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. Slipping Away – Niya

8. Χάνομαι – Marseaux

9. Άλμα – Rossana Mailan

10. Europa – STEFI

11. The Songwriter – Revery

12. Chaos – Dinamiss

13. YOU & I – STYLIANOS

14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Ο Μεγάλος Τελικός του «Sing for Greece 2026» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.