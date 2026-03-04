Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ επεκτείνει το ήδη εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιό του με μια αγορά – ρεκόρ στο Μαϊάμι.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta και η σύζυγός του Πρισίλα, ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα την αγορά ενός ακινήτου αξίας 170 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Το μέσο αναφέρει ότι η αγορά αυτή συγκαταλέγεται στις ακριβότερες που έχουν γίνει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για νέο ρεκόρ για την κομητεία Miami-Dade.

Ο Μαρκ και η σύζυγός του Πρισίλα

Το ακίνητο βρίσκεται στο πολυτελές, περιφραγμένο οικισμό Indian Creek του Μαϊάμι, το οποίο συχνά αποκαλείται «Καταφύγιο των Δισεκατομμυριούχων». Το τεχνητό νησί – φράγμα, έκτασης σχεδόν 300 στρεμμάτων, διαθέτει 41 παραθαλάσσια οικόπεδα κατοικιών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Ο ιδιωτικός αυτός οικιστικός θύλακας φιλοξενεί σήμερα μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και των επιχειρήσεων.

Ο Αρχιτέκτονας και σχεδιαστής της κατοικίας

Έτσι θα είναι ο εξωτερικός χώρος

Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες του

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, πωλητές είναι ο διάσημος πλαστικός χειρουργός Δρ. Άαρον Ρόλινς και η σύζυγός του, μεσίτρια ακινήτων Μαρίν Ρόλινς.

Η είσοδος της κατοικίας

Όπως δήλωσε ο μεσίτης Ντάνι Χέρτσμπεργκ, ο οποίος πραγματοποίησε την αγοραπωλησία, οι πελάτες του χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια για να κατασκευάσουν την κατοικία και αρχικά σκόπευαν να ζήσουν εκεί. Ωστόσο, αργότερα αποφάσισαν να μετακομίσουν και έτσι έβγαλαν το ακίνητο προς πώληση τον Νοέμβριο ζητώντας 200 εκατομμύρια δολάρια.

Μία από τις κρεβατοκάμαρες

Ημιτελές το σπίτι – Θα χρειαστεί άλλα 25 εκατομμύρια δολάρια για να το ολοκληρώσει

Όπως είπε, η χρονική συγκυρία αποδείχθηκε τελικά ευνοϊκή, καθώς οι εσωτερικοί χώροι του σπιτιού δεν είχαν ολοκληρωθεί, δίνοντας έτσι στον αγοραστή τη δυνατότητα να τους διαμορφώσει ακριβώς σύμφωνα με τα γούστα και τις προδιαγραφές του.

Προς το παρόν, το σπίτι είναι ημιτελές: έχουν τοποθετηθεί τα παράθυρα και οι πόρτες, καθώς και μια νέα προβλήτα και θαλάσσιο τείχος προστασίας, όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί τα δάπεδα, οι εσωτερικοί τοίχοι από γυψοσανίδα ούτε η πισίνα. Σύμφωνα με τον Χέρτσμπεργκ, το κόστος για την ολοκλήρωση του σπιτιού υπολογίζεται περίπου στα 25 εκατομμύρια δολάρια.

Το εντυπωσιακό ενυδρείο

Η χλιδή σε άλλο επίπεδο

Ο Καναδός Ferris Rafauli συνεργάστηκε με τους πωλητές για τον σχεδιασμό του σπιτιού, αναλαμβάνοντας από την αρχή του έργου τον ρόλο του αρχιτέκτονα, του interior designer και του σχεδιαστή τοπίου. Πρόκειται για δημιουργό που συνεργάζεται με πλούσιους πελάτες και διασημότητες σε όλο τον κόσμο.

Η κουζίνα όλο μάρμαρο

Η κατοικία των 2.800 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει εννέα υπνοδωμάτια, 11 μπάνια, τέσσερα επιπλέον WC, τζάκι, ιδιωτική προβλήτα, μπαρ και ανελκυστήρα, ενώ υπάρχει άπλετος χώρος για πισίνα και σιντριβάνια. Επιπλέον, προβλέπεται χώρος για γυμναστήριο, αίθουσα κινηματογράφου, βιβλιοθήκη και ενυδρείο.

Αυτοί θα είναι οι νέοι γείτονες του Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Tο Indian Creek περιέχει μόλις 41 κατοικίες και πληθυσμό 84 ατόμων και αποτελεί εδώ και χρόνια πόλο έλξης για δισεκατομμυριούχους και μέλη της οικονομικής ελίτ.

Ανάμεσα στους πιο γνωστούς ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκεται ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος αγοράζει διαδοχικά κατοικίες στο λεγόμενο «Καταφύγιο των Δισεκατομμυριούχων» στο πλαίσιο της μετακόμισής του στο Μαϊάμι. Το 2024 φέρεται μάλιστα να προχώρησε σε τρίτη αγορά στο νησί, αξίας περίπου 90 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ένα από τα μπάνια του σπιτιού

Ο πρώην σταρ του NFL, Τομ Μπρέιντι, αγόρασε τον Δεκέμβριο του 2020 ένα οικόπεδο στο Indian Creek έναντι 17 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ακίνητο διαθέτει ιδιωτική προβλήτα 80 τετραγωνικών μέτρων με χώρους για τα jet ski και το σκάφος του.

Ο θρυλικός χρηματοοικονομικός επενδυτής Καρλ Άικαν κατέχει επίσης τρεις κατοικίες στο νησί, καθεμία από τις οποίες αποτιμάται σε τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η Ιβάνκα Τραμπ με την οικογένειά της

Η κόρη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ, και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ αγόρασαν κατοικία στο Indian Creek τον Δεκέμβριο του 2020, με εκτιμώμενη αξία περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια.

Μεταξύ των νέων δισεκατομμυριούχων γειτόνων του Μαρκ Ζούκερμπεργκ συγκαταλέγονται επίσης ο Κολομβιανός τραπεζίτης Χάιμε Γκιλίνσκι Μπακάλ, ο συλλέκτης έργων τέχνης Νόρμαν Μπράμαν και ο Έντι Λάμπερτ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Sears.

