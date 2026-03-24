Για κακοποίηση και εκβιασμό καταγγέλλει τον εν διαστάσει σύζυγό της, Αράμ Οχανιάν, η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα. Τέσσερα χρόνια μετά τον χωρισμό τους, και ενώ το διαζύγιό τους δεν έχει ακόμη εκδοθεί, το μοντέλο προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας παράλληλα την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Η Σκλεναρίκοβα έκανε λόγο για «συνεχείς πιέσεις» και επαναλαμβανόμενες απόπειρες αποσταθεροποίησης από τον εν διαστάσει σύζυγό της, με τον οποίο τυπικά εξακολουθεί να είναι παντρεμένη εδώ και περίπου 12 χρόνια. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, η κόρη του πρώην ζευγαριού έχει μετατραπεί σε «εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων».

Όπως ανέφερε στο Instagram: «Εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζω αδιάκοπες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τον πατέρα της κόρης μου. Η Nίνα έχει μετατραπεί σε εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων τόσο παράλογων όσο και ανυπόφορων από εκείνον που παραμένει σύζυγός μου. Για μεγάλο διάστημα επέλεξα να μην απαντώ, να χαμογελώ διακριτικά και να διατηρώ τη σιωπή μου, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου και να διαφυλάξω ό,τι θα έπρεπε να μένει εκτός δημόσιας σφαίρας. Ήλπιζα ότι ο χρόνος, η απόσταση και η λογική θα κατεύναζαν την κατάσταση».

Δείτε την ανάρτησή της

Μέσα από την ανάρτησή της, η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα ανακοίνωσε πως θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη: «Σήμερα, αντλώντας θάρρος από όσες μίλησαν πριν από εμένα, δεν θέλω πλέον να σιωπώ. Διέφυγα από τη βία, όμως με καταδιώκει τη στιγμή που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ πλέον να σιωπώ όταν η κόρη μου γίνεται εργαλείο χειρισμών και διαδικασιών που αποσκοπούν στο να με ταπεινώσουν, να με πλήξουν και να μου αφαιρέσουν, με κάθε μέσο, την έως τώρα εναλλασσόμενη επιμέλεια». Καταλήγοντας, τόνισε: «Επιλέγω να σπάσω τη σιωπή μου και να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, στην οποία έχω εμπιστοσύνη. Να μιλήσω. Να τολμήσω. Να πω. Και να αποδείξω. Για εμένα. Για την κόρη μου».

Η σχέση της Αντριάνα Σκλεναρίκοβα με τον Αράμ Οχανιάν ξεκίνησε λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της με τον Κριστιάν Καρεμπέ. Το καλοκαίρι του 2014, το μοντέλο και ο επιχειρηματίας παντρεύτηκαν σε μια πολυτελή τελετή στο Μονακό, ενώ έναν μήνα αργότερα υποδέχθηκαν την κόρη τους, τη Νίνα. Τότε, η Σκλεναρίκοβα εγκαταστάθηκε στο Μαρακές, όπου εργαζόταν ο Οχανιάν. Το 2022 αποφάσισαν να τερματίσουν τον γάμο τους, αλλά το διαζύγιο δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Μετά τον χωρισμό τους, ο επιχειρηματίας παρέμεινε στο Μαρακές μαζί με την κόρη τους, ενώ το μοντέλο πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου, στο πλαίσιο της συνεπιμέλειας. Εδώ και περίπου έναν χρόνο, η Αντριάνα Σκλεναρίοκβα βρίσκεται σε σχέση με τον τραγουδιστή Μαρκ Λαβουάν.

protothema.gr