Συνειδητά αποφάσισε η Ελπίδα Ιακωβίδου να φύγει από την Κύπρο και να αφήσει τη δουλειά της για να εγκατασταθεί στην Αθήνα λόγω της σχέσης της με τον Τζώνη Καλημέρη. Η παρουσιάστρια εκμυστηρεύτηκε πως της λείπουν πολλά από την παλιά της καθημερινότητα, αλλά η παρουσία του συζύγου της στη ζωή της την κάνει ευτυχισμένη.

Η Ελίπδα Ιακωβίδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», και μίλησε για την εγκατάστασή της στην Αθήνα, λέγοντας: «Η απόφαση είναι εύκολη, όταν υπάρχουν λόγοι που το κάνεις. Αλλά μετά χρειάζεσαι κάποιον χρόνο προσαρμογής. Έχω αφήσει την πατρίδα μου, τους φίλους μου, την οικογένεια μου, τη δουλειά μου… Ήταν συνειδητή η απόφαση να αφήσω τη δουλειά μου και την πατρίδα μου για τον Τζώνη».

Τα συναισθήματά της για τον σύζυγό της μετριάζουν τις δυσκολίες που έφερε η απόφασή της να μετακομίσει από την Κύπρο στην Αθήνα. Όπως είπε: «Η ζωή όλων μας δεν είναι μόνο τα επαγγελματικά και δεν πρέπει να είναι. Όταν βρίσκεις τον άντρα που σε κάνει να νιώθεις ευτυχισμένη, τότε νομίζω πως τα πάντα γίνονται πιο εύκολα. Μου λείπουν πολλά πράγματα από την καθημερινότητά μου από την Κύπρο, αλλά ταξιδεύω μια φορά τον μήνα. Είμαι πολύ χαρούμενη με την απόφαση μου, νιώθω όμορφα μαζί του».

Όσον αφορά στον γάμο τους, τον περασμένο Ιούλιο στο Νυμφαίο, η Ελπίδα Ιακωβίδου μοιράστηκε τη χαρά της που στο πλευρό τους βρέθηκαν αγαπημένα της πρόσωπα, αποκαλώντας παράλληλα τον Τζώνη Καλημέρη εξαιρετικό και καλοσυνάτο άνθρωπο. «Κάναμε τον γάμο μας στο Νυμφαίο. Θέλαμε να περάσουμε καλά και είμαι τόσο χαρούμενη που ήμουν με τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπώ περισσότερο στη ζωή μου. Ο Τζώνη είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ’ όλα. Εσείς όλοι μπορεί να τον γνωρίζετε ως επαγγελματία, εγώ αυτό που έχω δει είναι η ψυχή του, είναι πραγματικά ένας καλοσυνάτος άνθρωπος, κουμπώσαμε μαζί και περνάμε όμορφα», σημείωσε.

