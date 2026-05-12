Η ώρα μηδέν για τη φετινή Eurovision πλησιάζει, με τον αποψινό πρώτο ημιτελικό να ανοίγει επίσημα τη διοργάνωση. Στη βραδιά αυτή θα πάρει μέρος και ο Ακύλας, ο οποίος θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά με το «Ferto».

Ο Έλληνας καλλιτέχνης θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά με το Ferto ενώ στον Α΄ ημιτελικό θα διαγωνιστούν (κατά σειρά εμφάνισης) Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Χθες, Δευτέρα, ο Ακύλας παρουσίασε επί σκηνής την «παράσταση» που θα παρουσιάσει στην Ευρώπη, γεύση από την οποία δόθηκε από βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ώρες μετά την ολοκλήρωση της τελικής πρόβας.

Τα βίντεο είναι τραβηγμένα από Eurofans που βρίσκονταν στην αρένα του χώρου που θα διεξαχθεί η φετινή διοργάνωση και άρα δεν αποτυπώνουν το πώς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά η εμφάνιση του Ακύλα.

May 11, 2026

Στα βίντεο φαίνεται και το τρικ με τα δωμάτια, στο πρώτο εκ των οποίων συναντά την Παρθένα Χοροζίδου με μαντήλι στο κεφάλι, η οποία πλέκει το σκουφάκι του και ανοίγοντας μία πόρτα μπαίνει σε έναν αρχαίο κόσμο όπου ένα ζωντανό άγαλμα χορεύει το «Ferto».

May 11, 2026

Στη συνέχεια, ο Ακύλας μέσω μίας ακόμη πόρτας θα περάσει στο τρίτο δωμάτιο όπου θα συναντήσει τον ηθοποιό Χρήστo Nικολάου, ντυμένο εξ ολοκλήρου στα χρυσά.

Στα βίντεο έχει καταγραφεί και το τέλος της εμφάνισης του Ακύλα όταν βγαίνει στην κορυφή της κατασκευής και τραγουδά το συγκινητικό κομμάτι του Ferto που είναι αφιερωμένο στην μητέρα του πριν να κατέβει με τη βοήθεια ενός στύλου και να τον κυνηγήσουν όλοι οι χαρακτήρες της ελληνικής εμφάνισης για να τους το «φέρει».

Σε άλλο βίντεο φαίνεται το σημείο του Ferto στο οποίο ο Ακύλας χρησιμοποιεί πατίνι για να φτάσει στην άκρη της σκηνής.

Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις, η ελληνική αποστολή εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα και την εικόνα της εμφάνισης στη σκηνή.

Στον Β’ ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

Η Eurovision κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.

