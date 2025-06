Σε μια αναμέτρηση που καθήλωσε το παγκόσμιο σκακιστικό κοινό, ο 19χρονος Ινδός παγκόσμιος πρωταθλητής, Γκουκές Ντομάρατζου, πέτυχε μια σπουδαία και ιστορική νίκη απέναντι στον Νορβηγό κορυφαίο της παγκόσμιας κατάταξης, Μάγκνους Κάρλσεν, στο τουρνουά Norway Chess 2025. Πρόκειται για την πρώτη επικράτηση του Ντομάρατζου επί του Κάρλσεν στο κλασικό format του παιχνιδιού.

Η πολυαναμενόμενη παρτίδα των δύο κορυφαίων γκραν μετρ τράβηξε το ενδιαφέρον όχι μόνο για το αποτέλεσμά της, αλλά και για τη συναισθηματική αντίδραση του 34χρονου Νορβηγού σκακιστή, που θεωρείται από πολλούς ως ο καλύτερος όλων των εποχών. Κατά τη διάρκεια της παρτίδας, ο Κάρλσεν υπέπεσε σε σφάλμα χάνοντας έναν ίππο, οδηγώντας σε ένα τεταμένο φινάλε υπό χρονική πίεση και για τους δύο.

Με την παρτίδα να γέρνει οριστικά υπέρ του νεαρού Ινδού, ο Κάρλσεν αντέδρασε χτυπώντας τη γροθιά του στο τραπέζι, προτού προσφέρει χειραψία παραίτησης. Συνοδεύοντας την αποχώρησή του, ακούστηκε να λέει αυθόρμητα: «Ω Θεέ μου», ενώ ζήτησε και συγγνώμη.

Η σκηνή προκάλεσε έντονο σχολιασμό, καθώς φώτισε την ανθρώπινη διάσταση του πρωταθλητή από τη Νορβηγία, ενώ παράλληλα, ο Γκουκές φάνηκε εμφανώς αιφνιδιασμένος από το ίδιο του το επίτευγμα.

Η νίκη αυτή επιβεβαιώνει τη ραγδαία άνοδο του Γκουκές Ντομάρατζου, ο οποίος έχει ήδη στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους εκπροσώπους της νέας γενιάς σκακιστών.

Μιλώντας λίγο μετά τη λήξη της παρτίδας, ο 19χρονος Ινδός εξέφρασε με ταπεινότητα την έκπληξή του για το αποτέλεσμα:



«Δεν μπορούσα να κάνω πολλά. Η θέση ήταν ξεκάθαρα χαμένη για μένα, οπότε προσπαθούσα να κάνω κινήσεις που θα τον μπέρδευαν. Ευτυχώς μπήκε σε πίεση χρόνου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε με ειλικρίνεια: «99 στις 100 φορές θα έχανα».

It was enthralling to watch World Champion @DGukesh defeating the Norwegian chess grandmaster, Magnus Carlsen, in 62 moves in Round 6 of the 2025 Norway Chess.

Hearty congratulations to this hero!

May his prowess reign supreme and bring many more laurels to India.#NorwayChess… pic.twitter.com/TaBZkE97Ew