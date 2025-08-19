Μια προσωπική τραγωδία που τη στιγμάτισε από παιδί κρύβεται πίσω από το φιλανθρωπικό έργο της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό, η οποία υπερασπίζεται την εκμάθηση της κολύμβησης ως παγκόσμιο δικαίωμα ζωής.

Σε μια νέα συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Ouest-France, η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, πρώην Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση, έφερε στο φως μια προσωπική τραγωδία που πυροδότησε το πάθος της για την προώθηση της ασφάλειας στο νερό.

«Ο Ρίτσαρντ πνίγηκε σε ένα ποτάμι, πολύ κοντά στο σπίτι του θείου μου. Ήταν μόλις πέντε ετών», εξομολογήθηκε η πριγκίπισσα Σαρλίν. Το παιδί αυτό ήταν ξάδερφος της. «Ήταν καταστροφικό για όλη την οικογένειά μας. Δεν νομίζω ότι αυτός ο πόνος φεύγει ποτέ», δήλωσε η 47χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου.

Η πριγκίπισσα τόνισε ότι η εκμάθηση της κολύμβησης «θα πρέπει να είναι θεμελιώδες δικαίωμα, ακριβώς όπως η εκμάθηση της ανάγνωσης», προσθέτοντας: «Το κόστος δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί εμπόδιο στην απόκτηση μιας δεξιότητας που σώζει ζωές».

Η εξομολόγηση της Σαρλίν έρχεται σε μια περίοδο που η ίδια δηλώνει «βαθιά ανήσυχη από την απότομη αύξηση του αριθμού των πνιγμών» κατά τη θερινή σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο υπήρξαν 193 θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία.

Η βασιλική οικογένεια έχει κάνει την ασφάλεια στο νερό κεντρικό πυλώνα του ιδρύματός της, Fondation Princesse Charlène de Monaco, προωθώντας τον σκοπό αυτό μέσα από τρία προγράμματα, τα Μάθε να Κολυμπάς, Ασφάλεια στο Νερό και Αθλητισμός και Εκπαίδευση.

Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 2014 και μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους σε 43 χώρες, εργαζόμενο για την πρόληψη των πνιγμών και την έμπνευση των παιδιών μέσω του αθλητισμού.

Η πριγκίπισσα αναγνώρισε ότι το Μονακό είναι μια προνομιούχα περιοχή που διαθέτει «εγκαταστάσεις και επίβλεψη υψηλής ποιότητας», αλλά υπογράμμισε ότι «η επαγρύπνηση είναι πάντα απαραίτητη» και ότι «πουθενά δεν πρέπει να αισθάνεσαι εντελώς ασφαλής».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού του Μονακό, τα μαθήματα κολύμβησης πρέπει να ξεκινούν από την προσχολική ηλικία και μετά, «ώστε κάθε παιδί να μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια στο νερό».

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η πριγκίπισσα Σαρλίν βρέθηκε στην παραλία Λαρβότο για να συμμετάσχει στην ετήσια Ημέρα Ασφάλειας στο Νερό, μια εκδήλωση που διοργανώνει το ίδρυμά της.

Παρακολούθησε τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διδάξουν στους νέους δεξιότητες που σώζουν ζωές, καθώς και την ασφάλεια και τη διάσωση στο νερό.

Πριν παντρευτεί τον Αλβέρτο το 2011, η Σαρλίν (το γένος Βίτστοκ) ήταν επαγγελματίας κολυμβήτρια που αγωνίστηκε για τη χώρα καταγωγής της, τη Νότια Αφρική, στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στο Σίδνεϊ.

Την ίδια χρονιά, γνώρισε τον πρίγκιπα του Μονακό σε έναν αγώνα κολύμβησης. Ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μια δεκαετία αργότερα.

Το ζευγάρι απέκτησε αργότερα τα δίδυμα, πρίγκιπα Ζακ και πριγκίπισσα Γκαμπριέλα, οι οποίοι είναι πλέον 11 ετών.

In.gr