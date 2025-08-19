Με ένα νέο μαύρο κοστούμι εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αποσπώντας θετικά σχόλια για την εμφάνισή του και αφήνοντας πίσω του τις εντάσεις του περασμένου Φεβρουαρίου.

Το ένδυμα, δημιουργία του γνωστού Ουκρανού σχεδιαστή Βίκτορ Ανίσιμοφ, περιείχε μια διακριτική λεπτομέρεια, ένα άνοιγμα στην πλάτη, που το έφερνε πιο κοντά σε πολιτικό κοστούμι σε σχέση με τις στρατιωτικού τύπου εμφανίσεις που έχει υιοθετήσει ο Ζελένσκι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Αν προσθέσουμε κάτι διακριτικό από την πολιτική ένδυση στη στολή του προέδρου, μπορεί να λειτουργήσει σαν γούρι», ανέφερε ο σχεδιαστής, στο Reuters.

Το «γούρι» φαίνεται ότι λειτούργησε, καθώς ο Τραμπ έσπευσε να τον συγχαρεί για την εμφάνιση του, σε αντίθεση με το προηγούμενο τεταμένο τετ-α-τετ τους. Ακόμη και δημοσιογράφοι που στο παρελθόν τον είχαν επικρίνει για τις στρατιωτικές του ενδυματολογικές επιλογές, αυτή τη φορά τον επαίνεσαν.

Ο 61χρονος Ανίσιμοφ, που στο παρελθόν είχε επιμεληθεί και το στυλ του Ζελένσκι ως κωμικού, επανήλθε φέτος για να δημιουργήσει μια ειδική συλλογή κοστουμιών. «Το κοστούμι είναι απλώς κοστούμι», λέει ο ίδιος, τονίζοντας ότι στόχος του είναι ο πρόεδρος να δείχνει αξιοπρεπής, ανεξάρτητα από τα σχόλια.

Από το 2022 ο Ουκρανός πρόεδρος έχει καθιερώσει το στρατιωτικό ύφος στην εμφάνισή του, θέλοντας να δείξει έμπρακτα τη στήριξή του στους στρατιώτες. Ωστόσο, η νέα ενδυματολογική του επιλογή δείχνει και μια διάθεση αλλαγής τόνου, ειδικά σε κρίσιμες διεθνείς συναντήσεις.

Ήδη, ο Ζελένσκι έχει φορέσει δημιουργίες του Ανίσιμοφ σε σημαντικά γεγονότα, όπως η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τις εμφανίσεις του να συνδυάζουν την εικόνα του ηγέτη σε πόλεμο με εκείνη ενός προέδρου που αναζητά την ειρήνη.

