Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διπλωματικός μαραθώνιος για την Ουκρανία, μία ημέρα μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον με οικοδεσπότη τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στο Κίεβο σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, χαράσσοντας τον οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται προσηλωμένοι σε μια δίκαιη λύση και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία, επιχειρώντας ταυτόχρονα να ερμηνεύσουν τις προθέσεις των ΗΠΑ.

Σε αχαρτογράφητα νερά η Ευρώπη, ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία

Το σχέδιο «μπότες στο έδαφος»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός προήδρευσε της συνάντησης του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων». Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι ο Κιρ Στάρμερ περιέγραψε τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση του σχεδίου των εγγυήσεων ασφαλείας και της προετοιμασίας «για την ανάπτυξη μιας δύναμης που θα περιφρουρήσει την ειρήνη εάν τερματιστούν οι εχθροπραξίες».

Ουσιαστικά η «συμμαχία των προθύμων» επαναφέρει στο τραπέζι το σχέδιο με την ονομασία «μπότες στο έδαφος», χωρίς, όμως, να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Χώρες από τη Συμμαχία, με τη Βρετανία και τη Γαλλία στην κορυφή προσανατολίζονται στη δημιουργία μιας δύναμης αποτροπής η οποία θα αριθμεί χιλιάδες στρατιώτες.

Στόχος της αποστολής θα είναι η αποτροπή πιθανών μελλοντικών επιθέσεων της Ρωσίας μετά από μια ειρηνευτική. Τα στρατεύματα αυτά θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία πίσω από τις γραμμές του μετώπου ή, ενδεχομένως, και στην πρώτη γραμμή αλλά όχι σε αμφισβητούμενα εδάφη.

Στους σχεδιασμούς αυτούς έχουν αποκλείσει τη συμμετοχή τους η Ιταλία και η Πολωνία. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν δεσμευτεί δημοσίως ότι θα στείλουν χερσαίες δυνάμεις.

Η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βαλτόνεν δήλωσε ότι οι χώρες του «συνασπισμού των προθύμων» έχουν αρχίσει να εργάζονται για τις εγγυήσεις ασφαλείας αλλά δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενό τους.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αποφάσεις σχετικά με το συνολικό πλαίσιο», δήλωσε η Βαλτόνεν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τους ομολόγους της των βορείων χωρών στο Ελσίνκι.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δηλώνει πως οι λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα καθοριστούν και θα «τυποποιηθούν εγγράφως» μέσα σε μία έως δέκα ημέρες.

Ο Τραμπ αποκλείει την αποστολή αμερικανών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Είχε προηγηθεί η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο Fox που απέκλειε για ακόμη μία φορά το ενδεχόμενο να βρεθούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφος της Ουκρανίας (δεν απέκλεισε όμως τη συνδρομή από αέρος). Επίσης, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσε να προσφέρει η Ουάσιγκτον στο Κίεβο στο πλαίσιο μιας μεταπολεμικής διευθέτησης.

Το γεγονός αυτός φέρνει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή και αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ των Financial Times που θέλει την Ουκρανία να αγοράζει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση την καθιστά βασικό χρηματοδότη των εγγυήσεων ασφαλείας.

Το έγγραφο που επικαλούνται οι FT δεν κάνει αναφορά στα όπλα που ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, αλλά το Κίεβο ήταν σαφές για την επιθυμία του να αγοράσει τουλάχιστον 10 αμερικανικά συστήματα αεράμυνας Patriot για την προστασία των πόλεων και των κρίσιμων υποδομών του, μαζί με άλλους πυραύλους και εξοπλισμό.

Διμερή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Ενώ οι συναντήσεις στη Δύση «πυκνώνουν» ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσφέρθηκε να κανονίσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Μόσχα. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ουκρανός πρόεδρος, «απάντησε “όχι”».

Αυτό που γνωρίζουμε μετά τη διάσκεψη της Ουάσιγκτον, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι ότι η όποια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι μπορεί να γίνει στο τέλος Αυγούστου.

Ως τόπο ενδεχόμενης συνάντησης, σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, θα μπορούσε να είναι η Γενεύη. Από τη Βέρνη, όπου βρισκόταν, ο Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι η Ρώμη «υποστηρίζει τη διεξαγωγή τους στη Γενεύη επειδή (η Ελβετία) είναι μια χώρα που ανέκαθεν εργάζεται για την ειρήνη». Τη Γενεύη έχει προκρίνει και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τη Δευτέρα, φέρεται ότι πρότεινε η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα. Τα πιθανά σενάρια.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών πρότεινε επίσης τη Ρώμη, λέγοντας ότι θα ήταν ιδανικός τόπος για τη διεξαγωγή των συνομιλιών. Αλλά πρόσθεσε ότι επειδή «υπάρχει το ζήτημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, θα ήταν πιο περίπλοκο».

Υπενθυμίζεται ότι και ο Πάπας Λέων ΙΔ’, πριν από εβδομάδες είχε δηλώσει ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια σύνοδο ειρήνης για την Ουκρανία στο Βατικανό.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και στην Ουγγαρία.

