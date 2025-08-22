Η προσωπική ζωή του Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά όχι για τα επιτεύγματά του στο γήπεδο αλλά για την ανακοίνωση του γάμου του. Ο 39χρονος άσος έκανε πρόταση γάμου στη μακροχρόνια σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, προσφέροντάς της ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι αξίας αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων.

Η είδηση, που γνωστοποιήθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων από την ίδια την Χεορχίνα, προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του ζευγαριού, το οποίο μετρά σχεδόν δέκα χρόνια κοινής πορείας και έχει δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια με πέντε παιδιά.

Το προγαμιαίο συμβόλαιο

Σύμφωνα με το πορτογαλικό περιοδικό TV GUIA, ο Ρονάλντο και η Ροντρίγκεζ έχουν ήδη υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο, μετά τη γέννηση της πρώτης τους κόρης, Αλάνα Μαρτίνα. Το συμβόλαιο προβλέπει ότι σε περίπτωση χωρισμού, η Τζορτζίνα θα λάβει δια βίου μηνιαία σύνταξη ύψους 114.000 δολαρίων, ενώ θα της παραχωρηθεί και η ιδιοκτησία της πολυτελούς έπαυλης του Κριστιάνο στη La Finca της Μαδρίτης, αξίας άνω των 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία αυτή, όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, έγινε με στόχο την εξασφάλιση της Τζορτζίνα και των παιδιών τους, ώστε ανεξαρτήτως συνθηκών να μην λείψει τίποτα από την οικογένεια.

Η περιουσία του CR7

Με εκτιμώμενη περιουσία που ξεπερνά τα 671 εκατομμύρια δολάρια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο.

Τα ετήσια έσοδά του μόνο από το συμβόλαιό του με την Al-Nassr ανέρχονται σε 230 εκατομμύρια δολάρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια προέρχονται από χορηγίες και διαφημιστικά συμβόλαια.

protothema.gr