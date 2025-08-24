Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγωνίζεται από το 2023 στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, έπειτα από τη δεύτερη θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος επιθετικός, που έχει κατακτήσει πέντε Χρυσές Μπάλες, συνεχίζει την καριέρα του σε μια νέα ποδοσφαιρική πραγματικότητα, φέρνοντας στην ομάδα εμπειρία, λάμψη και διεθνή προβολή.

Πριν επιστρέψει στην δράση για τη φετινή σεζόν, ο άλλοτε αστέρας της Ρεάλ απήλαυσε τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, πάνω σε ένα υπερπολυτελές γιοτ με όλες τις ανέσεις.

Η σεφ Μάρτα Γκαρθία Μπου, γνωστή ως «Μπούκι» κατάγεται από την Ισπανία, σπούδασε Βιομηχανική Μηχανική και είναι σύμβουλος της Deloitte, σύμφωνα με το LinkedIn της, αν και η κύρια δραστηριότητά της είναι στο διαδίκτυο και στην κουζίνα.

Εγινε γνωστή στα social media, όπου έχει σχεδόν μισό εκατομμύριο ακόλουθους στο TikTok ή σχεδόν 400,000 στο Instagram. Το περιεχόμενό της, την έκανε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του τραγουδιστή των Καναρίων Νήσων, Quevedo, όπως σχολίασε η ίδια σε ένα βίντεο που ήδη ξεπερνά τα τέσσερα εκατομμύρια views.

Τώρα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο που απήλαυσε τις υπηρεσίες της. Η σύντροφος του Πορτογάλου αστέρα, Χεορχίνα Ροντρίγκες επικοινώνησε πριν από μερικές εβδομάδες μέσω Instagram, με τη νεαρή Ισπανίδα προκειμένου να γίνει η προσωρινή προσωπικού σεφ της οικογένειας, όπως αποκάλυψε η ίδια.

Σύμφωνα με ιταλικά Μέσα ενημέρωσης, η σεφ Μάρτα επέστρεψε σπίτι με σχεδόν 1,1 εκατομμύριο δολάρια για μια εβδομάδα εργασίας που απαιτούσε εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Έτσι, αν τα παιδιά του «CR7» λαχταρούσαν ένα τιραμισού στις 2 τα ξημερώματα, η Marta θα το ετοίμαζε με χαμόγελο.

Μιλώντας για τη δουλειά που εξασφάλισε με την οικογένεια του Ρονάλντο στο σούπερ γιοτ, η Μάρτα είπε: «Αν θέλουν μπριζόλα στις δύο το πρωί, θα ξυπνήσω εκείνη την ώρα και θα τους την ετοιμάσω. Θα είναι δύσκολο, ειδικά επειδή θα ταξιδεύουν με όλη την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών, που μπορεί να έχουν τις πιο παράξενες επιθυμίες. Θα είναι ένα θέαμα».

Το αν αποδείχθηκε θέαμα για τη σεφ παραμένει άγνωστο, αλλά τα χρήματα που κέρδιζε για τις γαστρονομικές της ικανότητες ήταν σίγουρα θεαματικά. Ορισμένα Μέσα ενημέρωσης έχουν περιγράψει τον μισθό της 26χρονης Βαλενθιανής δημιουργού-σεφ ως αστείο.

Όσον αφορά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τη Χεορτζίνα και την οικογένειά τους, η προσηλωμένη στη φυσική κατάσταση οικογένεια πιθανότατα προτίμησε ψάρι, κοτόπουλο και λαχανικά, μαζί με μερικά παραδοσιακά πορτογαλικά comfort dishes, όπως το bacalhau à Brás. Τα παιδιά ίσως να παραδόθηκαν σε γλυκές αμαρτίες που η Μπούκι συχνά παρουσιάζει στο Instagram της, όπως τσιζκέικς τιραμισού και η χαρακτηριστική της «crema del mundo». Ενώ το φαγητό ήταν συναρπαστικό, αξίζει αναγνώριση και το «σκάφος» αυτής της δυναμικής οικογένειας.

Το «θηρίο» του Κριστιάνο αξίας 27 εκατομμυρίων δολαρίων

Το υπερπολυτελές γιοτ του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι εντυπωσιακό, με πέντε καμπίνες σχεδιασμένες από γνωστούς designers. Τροφοδοτείται από δύο κινητήρες 1.900 ίππων και μπορεί να φτάσει μέγιστη ταχύτητα 28 κόμβων. Η δεξαμενή του φιλοξενεί 9.500 λίτρα καυσίμου, αρκετά για να διασχίσει τη Μεσόγειο χωρίς στάσεις. Το γιοτ διαθέτει μοντέρνα κουζίνα και χώρους για το πλήρωμα, ενώ ο πιο πολυτελής χώρος είναι η κύρια σουίτα του Ρονάλντο και της Χεορχίνα στη πλώρη της κύριας καταστρώματος, με παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή.

Το κύριο σαλόνι είναι διακοσμημένο με έναν άνετο καναπέ και ένα μαρμάρινο τραπέζι για οκτώ άτομα. Κανονικά, κανείς θα περίμενε ο Ρονάλντο να ακολουθεί τη σφιχτή δίαιτά του με μπρόκολο, κοτόπουλο και ρύζι, αλλά με μια καταξιωμένη σεφ όπως η Μάρτα να βρίσκεται πάνω στο σκάφος, ίσως η ποδοσφαιρική σταρ απόλαυσε κάτι πολύ πιο «αμαρτωλό».

