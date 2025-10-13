Ένας άνδρας κατάφερε να κερδίσει μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, αποκτώντας τον τίτλο του ανθρώπου με το μακρύτερο προσωπικό όνομα στον κόσμο — ένα όνομα τόσο μεγάλο που δεν χωρά σε καμία επίσημη ταυτότητα.

Ο Laurence Watkins άλλαξε επίσημα το όνομά του τον Μάρτιο του 1990, προσθέτοντας περισσότερα από 2.000 μεσαία ονόματα. Συνολικά, το όνομά του αποτελείται από 2.253 διαφορετικές λέξεις, με αποτέλεσμα να κερδίσει το ρεκόρ Γκίνες.

Για να πετύχει τον στόχο του, χρειάστηκε να δώσει μακρά νομική μάχη, προσφεύγοντας τελικά στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο και τον δικαίωσε. Ωστόσο, με την απόφαση αυτή άλλαξαν δύο νόμοι, ώστε να μην μπορέσει κανείς άλλος να επιχειρήσει κάτι παρόμοιο.

«Πάντα με γοήτευαν τα παράξενα και ασυνήθιστα ρεκόρ που επιδιώκουν κάποιοι άνθρωποι — και ήθελα πολύ να είμαι κι εγώ μέρος αυτής της σκηνής», δήλωσε ο Laurence στο Guinness World Records.

Ολόκληρο το όνομά του:

