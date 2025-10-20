Στις 17 Οκτωβρίου, η Κίνα κατέρριψε νέο ρεκόρ Γκίνες, πραγματοποιώντας στη Λιουγιάνγκ της επαρχίας Χουνάν ένα εντυπωσιακό σόου με σχεδόν 16.000 drones να φωτίζουν τον ουρανό. Οι σχηματισμοί τους απεικόνισαν ένα τεράστιο δέντρο και ένα γιγαντιαίο λουλούδι, προσφέροντας ένα από τα πιο θεαματικά υπερθεάματα φωτός και τεχνολογίας παγκοσμίως.

Χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν στην πόλη, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το υπερθέαμα διαδικτυακά. Η Λιουγιάνγκ, γνωστή ως η «πρωτεύουσα των πυροτεχνημάτων» της Κίνας, διοργανώνει κάθε Σάββατο βράδυ μοναδικά σόου φωτός και ήχου που προσελκύουν επισκέπτες από όλη τη χώρα και το εξωτερικό.

China just broke the world record again for the largest drone swarm.



15,947 drones were used in the synchronized drone show.



The military significance of ever-growing AI drone swarms is obvious pic.twitter.com/VFNg6C3r5k October 19, 2025

Το συγκεκριμένο σόου, με τίτλο «Το ερωτικό γράμμα φωτός της Λιουγιάνγκ προς τον κόσμο», θεωρείται ένα συμβολικό μήνυμα ελπίδας, ενότητας και δημιουργικότητας. Οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί των drones φώτισαν τον ουρανό σε αρμονία με μουσική και πυροτεχνήματα, δημιουργώντας ένα θέαμα που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «συνδυάζει την παραδοσιακή τέχνη των πυροτεχνημάτων με την καινοτομία της ψηφιακής εποχής».

Η εκδήλωση αναμένεται να καταγραφεί στα Ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο αριθμό drones που χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε εναέρια παράσταση. Πέρα από την τεχνολογική του διάσταση, το σόου απέδωσε –όπως τόνισαν οι διοργανωτές– «μια νότα ρομαντισμού που ανήκει σε όλους, φωτίζοντας τον ουρανό και τις καρδιές των θεατών».

protothema.gr