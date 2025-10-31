Ο ακριβότερος καφές στον κόσμο “σερβίρεται” στο Ντουμπάι, όπου ένα φλιτζάνι κοστίζει σχεδόν 1.000 δολάρια και παρασκευάζεται από εξαιρετικά σπάνιους κόκκους καφέ από τον Παναμά. Ο καφές ονομάζεται Nido 7 και προσφέρεται στο κατάστημα Julith, που έχει εξελιχθεί σε νέο hot spot για τους λάτρεις του εκλεκτού καφέ στο πολυτελές εμιράτο.

Το κατάστημα Julith, θα σερβίρει από τη 1η Νοεμβρίου περίπου 400 φλιτζάνια του πολύτιμου αυτού ροφήματος, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων(AFP) ο Τούρκος συνιδρυτής του, Σερκάν Σαγκσιέζ.

Η παρασκευή του καφέ, η οποία ακολουθεί μια ιδιαίτερη μέθοδο φιλτραρίσματος που εγγυάται τη βέλτιστη γεύση, καθώς και η γευσιγνωσία μπορεί να πραγματοποιηθεί στην κύρια αίθουσα του καφέ ή σε ιδιωτικό χώρο. Με τιμή 3.600 ντιράμ (περίπου 980 δολάρια), το ρόφημα αποκαλύπτει φρουτώδεις και λουλουδένιες γεύσεις που θυμίζουν τσάι.

«Nιώθεις νότες από λευκά λουλούδια, όπως το γιασεμί, εσπεριδοειδή όπως το πορτοκάλι και το περγαμόντο, και μια υποψία βερίκοκου και ροδάκινου», εξηγεί ο Σαγκσιέζ. «Είναι σαν το μέλι, ντελικάτο και γλυκό». Ο Σαγκσιέζ, που διηύθυνε καφέ στην Τουρκία για επτά χρόνια πριν ανοίξει το Julith τον περασμένο Αύγουστο, επισημαίνει ότι το Ντουμπάι είναι το ιδανικό μέρος για μια τέτοια επένδυση.

Το Ντουμπάι είναι γνωστό για τις πολυτελείς του επιλογές, από τον υψηλότερο πύργο του κόσμου μέχρι τα τεχνητά νησιά του. Το γεγονός ότι το εμιράτο φιγουράριζε ήδη στο βιβλίο Γκίνες για το ακριβότερο φλιτζάνι καφέ με 680 δολάρια το Σεπτέμβριο, δεν προκαλεί έκπληξη.

Οι κάτοικοι του Ντουμπάι το αντιμετωπίζουν ως μια πολυτελή εμπειρία για τους εύπορους που επιθυμούν να επιδείξουν την πολυτέλεια τους.

Το κατάστημα Julith πλήρωσε την υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ για καφέ σε δημοπρασία στον Παναμά. Είκοσι κιλά από τους σπάνιους σπόρους του καφέ Nido 7 Geisha από τις φυτείες Ασέντα Λα Εσμεράλντα, που βρίσκονται κοντά στο ηφαίστειο Μπαρού, πωλήθηκαν έναντι 604.000 δολάρια, έπειτα από μια δημοπρασία που διήρκεσε 13 ώρες και περιλάμβανε 549 προσφορές.

