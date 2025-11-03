Δεν είναι τυχαίο ότι οι όρκες χαρακτηρίζονται ως «φάλαινες – δολοφόνοι». Βίντεο κατέγραψε μια επίθεση των κορυφαίων αρπακτικών με θύμα ένα μεγάλο λευκό καρχαρία στον Κόλπο της Καλιφόρνια.

Στα πλάνα που κατέγραψαν επιστήμονες με τη βοήθεια drone διακρίνεται ένα κοπάδι από όρκες να σκοτώνει νεαρούς μεγάλους λευκούς καρχαρίες αναποδογυρίζοντάς τους και στη συνέχεια μέσα σε μόλις πέντε λεπτά να αποσπούν το λιπώδες συκώτι του θύματός τους και να το μοιράζονται.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στην επιθεώρηση Frontiers in Marine Science, οι όρκες εκτελούν τον ελιγμό αναποδογυρίσματος για να διευκολύνουν την πρόσβαση και την καταβρόχθιση του λιπαρού, πλούσιου σε ενέργεια συκωτιού του λευκού καρχαρία. «Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί απόδειξη της προηγμένης νοημοσύνης, της στρατηγικής σκέψης και της εξελιγμένης κοινωνικής μάθησης των όρκων», δήλωσε ο θαλάσσιος βιολόγος Έρικ Χιγκέρα-Ρίβας. «Οι τεχνικές κυνηγιού μεταδίδονται από γενιά σε γενιά μέσα στις ομάδες τους».

Οι όρκες κυνηγούν σαν αγέλη λύκων τα θύματά τους

Οι όρκες είναι διπλάσιες σε μήκος, τρεις φορές βαρύτερες από τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες και εξαιρετικά έξυπνες και ψυχρές δολοφόνοι, ικανές να συντονίζουν τακτικές κυνηγιού σαν αγέλη λύκων. Αναποδογυρίζοντας με αυτόν τον τρόπο έναν καρχαρία τον φέρνουν σε μια κατάσταση που ονομάζεται «τονική ακινησία», δηλαδή αποπροσανολίζοντας και παραλύοντάς τον.

Αυτή η προσωρινή κατάσταση καθιστά τον καρχαρία ανυπεράσπιστο, επιτρέποντας στις όρκες να εξάγουν το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά συκώτι του και πιθανώς να καταναλώσουν και άλλα όργανα, πριν εγκαταλείψουν το υπόλοιπο κουφάρι», δήλωσε ο Χιγκέρα-Ρίβας.

Συνολικά, οι επιστήμονες εντόπισαν δύο φορές κοπάδια από όρκες να κυνηγούν λευκούς καρχαρίες με αυτόν τον τρόπο στον Κόλπο της Καλιφόρνια, τη μία τον Αύγουστο του 2020 και την άλλη τον Αύγουστο του 2022. Στην πρώτη περίπτωση πέντε όρκες συνεργάστηκαν για να αναποδογυρίσουν έναν μεγάλο λευκό καρχαρία πριν τον σύρουν κάτω από το νερό και επανεμφανιστούν με το συκώτι του θύματός τους στο στόμα τους σε λίγο περισσότερο από πέντε λεπτά. Στη δεύτερη περίπτωση πέντε όρκες αναποδογύρισαν έναν νεαρό λευκό καρχαρία , το συκώτι του οποίου ήταν ορατό καθώς το καταβρόχθιζαν και το κήτος αιμορραγούσε από τα βράγχιά του.

Γιατί προτιμούν οι όρκες τους νεαρούς λευκούς καρχαρίες

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη κυνηγετική τακτική της ανατροπής των θυμάτων τους είναι πιο εύκολη για τις όρκες με νεότερους και επομένως μικρότερους μεγάλους λευκούς καρχαρίες, γι’ αυτό και τους στοχοθετούν. Άλλωστε οι νεαροί μεγάλοι λευκοί καρχαρίες δεν έχουν την εμπειρία να απομακρυνθούν τάχιστα από τις όρκες όπως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καρχαρίες.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε όρκες να στοχεύουν επανειλημμένα νεαρούς λευκούς καρχαρίες», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης, Δρ Σαλβαδόρ Γιόργκενσεν, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. «Οι ενήλικοι λευκοί καρχαρίες αντιδρούν γρήγορα στο κυνήγι των όρκων, εκκενώνοντας εντελώς τις εποχιακές περιοχές συγκέντρωσής τους και μην επιστρέφοντας για μήνες, αλλά αυτοί οι νεαροί λευκοί καρχαρίες μπορεί να μην έχουν εμπειρία με τις όρκες».

iefimerida.gr