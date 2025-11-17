Δύο Βέλγοι δημιουργοί περιεχομένου στο TikTok προκάλεσαν νέα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας του μουσείου του Λούβρου, αφού κατάφεραν να κρεμάσουν το δικό τους πορτρέτο δίπλα στη Μόνα Λίζα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες μετά την υπόθεση που χαρακτηρίστηκε ως «κλοπή του αιώνα», όταν κοσμήματα μεγάλης αξίας αφαιρέθηκαν από τον χώρο.

Οι δύο νεαροί, γνωστοί ως Νιλ και Σον, περιέγραψαν στο BFMTV ότι κατάφεραν να ολοκληρώσουν το εγχείρημά τους με τη βοήθεια ενός αυτοσχέδιου πλαισίου από κομμάτια Lego, τα οποία μετέφεραν σε τσάντα αγορών για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τον έλεγχο ασφαλείας. Αφού συναρμολόγησαν το πλαίσιο στο εσωτερικό του μουσείου, τοποθέτησαν το πορτρέτο τους κοντά στο έργο του Ντα Βίντσι, καταγράφοντας τη διαδικασία σε βίντεο.

Όπως υποστήριξαν, την επόμενη ημέρα ενημερώθηκαν μέσω μηνύματος ότι το πορτρέτο τους παρέμενε ακόμη στη θέση του, πριν αποχωρήσουν βιαστικά από το Παρίσι. Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok, συγκεντρώνοντας μεγάλη απήχηση και αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας στο Λούβρο.

protothema.gr