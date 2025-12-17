Μια επιστημονική ανάλυση επιχειρεί να δώσει νέα ερμηνεία σε ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα της χριστιανικής παράδοσης, το Άστρο της Βηθλεέμ, υποστηρίζοντας ότι ίσως δεν πρόκειται για μύθο αλλά για πραγματικό ουράνιο φαινόμενο, διαφορετικό ωστόσο από αυτό που έχει επικρατήσει στη λαϊκή αντίληψη, σύμφωνα με μελέτη επιστήμονα της NASA.

Ο πλανητολόγος Μαρκ Μάτνεϊ εντόπισε ως πιθανό υποψήφιο ένα κομήτη, ο οποίος καταγράφηκε από Κινέζους αστρονόμους το 5 π.Χ. Η χρονολόγηση αυτή θεωρείται συμβατή με ιστορικές εκτιμήσεις που τοποθετούν τη γέννηση του Ιησού γύρω στο 6 ή 5 π.Χ., γεγονός που, σύμφωνα με τον ερευνητή, ενισχύει τη θεωρία.

Όπως αναφέρει στη μελέτη του, ο συγκεκριμένος κομήτης φαίνεται πως έγινε ορατός ένα πρωινό του Ιουνίου το 5 π.Χ. Ο Μάτνεϊ υποστηρίζει ότι άτομα που κινούνταν νότια προς τη Βηθλεέμ θα έβλεπαν το ουράνιο σώμα να προηγείται της πορείας τους, στοιχείο που παραπέμπει στην περιγραφή της Βίβλου για το άστρο που «προπορευόταν» των Μάγων.

Στο συμπέρασμά του, ο επιστήμονας σημειώνει ότι μπορεί να κατασκευαστεί τροχιά κομήτη που ταιριάζει τόσο στις κινεζικές παρατηρήσεις όσο και στη βιβλική αφήγηση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, σε μια συγκεκριμένη ημέρα του Ιουνίου, ο κομήτης θα μπορούσε να κινηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να φαίνεται πως «οδηγεί» κάποιον που ταξιδεύει από την Ιερουσαλήμ προς τη Βηθλεέμ και στη συνέχεια να «σταματά» σχεδόν κατακόρυφα πάνω από την περιοχή για περίπου δύο ώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η ασυνήθιστη κίνηση θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, την ώρα που οι άνθρωποι της εποχής συνήθως ταξίδευαν.

Ο Μάτνεϊ καταλήγει ότι το υποψήφιο αυτό ουράνιο φαινόμενο ανταποκρίνεται τόσο στις αρχαίες κινεζικές καταγραφές όσο και στις περιγραφές του Ευαγγελίου του Ματθαίου, προσφέροντας μια επιστημονική εξήγηση σε ένα θρησκευτικό σύμβολο που απασχολεί εδώ και αιώνες.

protothema.gr