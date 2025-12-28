Άρωμα από Ελλάδα είχαν τα φετινά Χριστούγεννα στη Ζάμπια εκεί όπου στην «καρδιά» της υπάρχει ένα εστιατόριο που λειτουργεί με τη σφραγίδα ενός ζευγαριού από την Ελλάδα. Το εστιατόριο «ONOMA» μετατρέπει τη μεσογειακή κουζίνα σε πολιτιστική εμπειρία και φέρνει τον ελληνικό τρόπο διασκέδασης στο κέντρο της Αφρικής. Δεν περιορίζεται στη γαστρονομία, αλλά λειτουργεί ως χώρος όπου η ελληνική μουσική, ο χορός και το αυθόρμητο γλέντι γίνονται μέρος της τοπικής ζωής.

Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκονται ο 32χρονος σεφ Γιώργος Ιωαννίδης, με καταγωγή από την Καβάλα, και η σύζυγός του Πόπη Κεσανίδη, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν μεταφέρει ένα αυθεντικό κομμάτι Ελλάδας στη Λουσάκα. Έτσι έγινε και ανήμερα των Χριστουγέννων όπου οι δυο Έλληνες και το προσωπικό του εστιατορίου προσέφεραν μοναδικές ελληνικές γεύσεις αλλά και διασκέδαση που θυμίζει Ελλάδα.

Και το προσωπικό χορεύει.

Ο Γιώργος και η σύζυγός του Πόπη, άφησαν την Ελλάδα για τη Ζάμπια.

Η πορεία του Γιώργου και της Πόπης προς την Αφρική ξεκίνησε από το Λονδίνο, όπου ζούσαν και εργάζονταν, μέχρι τη στιγμή που το 2019 δέχθηκαν μια επαγγελματική πρόταση από Ελληνοκύπριους επιχειρηματίες. Η αρχική επίσκεψη έγινε τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς, με σκοπό να προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία ενός all-day καταστήματος. Λίγους μήνες αργότερα, και λίγο πριν η πανδημία αλλάξει τα πάντα, πήραν την απόφαση να εγκατασταθούν μόνιμα στη Ζάμπια.

Καθώς γνώριζαν καλύτερα την τοπική αγορά, διαπίστωσαν ότι, παρά τη γενική εξοικείωση με την ελληνική κουζίνα, έλειπε ένας χώρος που να αποδίδει αυθεντικά τη φιλοσοφία της. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του «ONOMA», η οποία χρειάστηκε σχεδόν τρία χρόνια προετοιμασίας για να υλοποιηθεί. Το εστιατόριο άνοιξε τελικά τον Δεκέμβριο του 2022 και γρήγορα εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τους Έλληνες της χώρας αλλά και για τους ντόπιους.

Αυτό που έκανε τη διαφορά δεν ήταν μόνο οι γεύσεις, αλλά όλα όσα βιώνουν οι θαμώνες συνοδεύοντας το φαγητό τους. Οι βραδιές στο «ONOMA» περιλαμβάνουν μπουζούκι, παραδοσιακούς χορούς, λουλουδοπόλεμο και σπάσιμο πιάτων, εικόνες που αρχικά προκαλούσαν έκπληξη. «Τους πρώτους μήνες κοιτούσαν με δισταγμό. Τώρα, περιμένουν με ανυπομονησία το πρώτο συρτάκι για να μπουν στον χορό», περιγράφει στο iefimerida ο Γιώργος Ιωαννίδης, αποτυπώνοντας τη σταδιακή αλλαγή στη στάση των πελατών.

Το σπάσιμο πιάτων έχει ξετρελάνει τους ντόπιους της Ζάμπιας.

Προσωπικό και πελάτες χορεύουν μαζί.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση έχουν παίξει και οι εργαζόμενοι του εστιατορίου, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει πλήρως την ελληνική κουλτούρα. Χασάπικο, ζεϊμπέκικο και τσιφτετέλι αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους, με μια ενέργεια που εντυπωσιάζει ακόμη και τους ίδιους τους δημιουργούς του χώρου. «Κάθε φορά που έρχονται και απολαμβάνουν το φαγητό μας και χορεύουν με τα τραγούδια μας και τη μουσική μας αισθανόμαστε ότι φέρνουμε ένα μικρό κομμάτι Ελλάδας εδώ», λέει ο Γιώργος Ιωαννίδης.

Στο τραπέζι πρωταγωνιστούν κλασικές ελληνικές συνταγές, με τον μουσακά, το ψητό αρνί και τα σουβλάκια να συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς επιλογές. Παράλληλα, το «ONOMA» έχει εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης για την ελληνική κοινότητα της Ζάμπιας, η οποία σήμερα αριθμεί περίπου 400 άτομα, αριθμός αρκετά μικρότερος σε σχέση με το παρελθόν.

Με ελληνικές σημαίες.

Το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία κάθε Κυριακή.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το εστιατόριο λειτουργεί σαν μια μικρή, ζωντανή Ελλάδα στο κέντρο της Αφρικής. Μια Ελλάδα που μαγειρεύει, τραγουδά και χορεύει, κερδίζοντας καθημερινά το ενδιαφέρον και την αγάπη των κατοίκων της Ζάμπιας, οι οποίοι φαίνεται πως έχουν αγκαλιάσει και δεν τη χορταίνουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Πηγή: iefimerida.gr