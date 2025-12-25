Από το Σουδάν, που δοκιμάζεται από εμφύλιο πόλεμο και βαθιά ανθρωπιστική κρίση, έως το Καράκας της Βενεζουέλα που αντιμετωπίζει μια κλιμακούμενη ένταση με τις ΗΠΑ, οι χώρες του κόσμου γιόρτασαν τα Χριστούγεννα.

Στο Κίεβο, όπου ο πόλεμος μπαίνει σε λίγες μέρες στην τέταρτη χρονιά του. Τη Βηθλεέμ, γενέτειρα του Ιησού, τις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο και του Σάο Πάολο. Τις θρησκευτικές μειονότητες στο Πακιστάν

Άλλοι υπό μηδενικές θερμοκρασίες και άλλοι μόνο με σκούφους και μαγιό, εκατομμύρια Χριστιανοί ανά την υφήλιο γιόρτασαν τη Γέννηση του Ιησού, τον ερχομό Του στον κόσμο, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη.

Το μήνυμα, πανανθρώπινο: υγεία, ειρήνη σ’ εκείνες τις γειτονιές του πλανήτη που μαστίζονται από ένοπλες συρράξεις, ελπίδα για καλύτερες μέρες. 

Παρακάτω, δείτε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες των Χριστουγέννων ανά τον κόσμο: 

Μέλη της χριστιανικής μειονότητας παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Θωμά, στη Χαϊντεραμπάντ του Πακιστάν
Κολυμβητές κάνουν μπάνιο στο πλαίσιο του παραδοσιακού «Copa Nadal» στο λιμάνι της Βαρκελώνης
Κολυμβητές συμμετέχουν στον ετήσιο αγώνα ανήμερα των Χριστουγέννων για το Κύπελλο Πίτερ Παν, στη λίμνη Σέρπενταϊν του Χάιντ Παρκ, στο Λονδίνο
Πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτασμών στη φαβέλα Μοΐνιο, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας
Φάτνη κοντά στον Καθεδρικό Ναό του Καζάν, στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας
Γλυπτά πολικών αρκούδων εκτίθενται στο πλαίσιο των εποχικών διακοσμήσεων για την Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα, στη Μόσχα
Ουκρανοί τραγουδούν χριστουγεννιάτικα κάλαντα, κρατώντας διακοσμημένα Άστρα της Βηθλεέμ, κατά τη διάρκεια παρέλασης στο κέντρο του Κιέβου
Ένα αγόρι από την Ουκρανία κρατά ένα Άστρο της Βηθλεέμ σε υπαίθρια έκθεση κατεστραμμένου ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού, κοντά στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ στο Κίεβο
Άγαλμα του Θείου Βρέφους μεταφέρεται κατά τη διάρκεια της μεταμεσονύκτιας λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πατρικίου, στη Νέα Υόρκη
Ινδοί χριστιανοί προσεύχονται έξω από τον Ναό του Αγίου Ιωσήφ κατά τη διάρκεια λειτουργίας στο Μουμπάι της Ινδίας
Άνδρας ντυμένος ως Άγιος Βασίλης κρατά ένα παιδί κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτασμών έξω από τον Καθολικό Ναό της Αγίας Οικογένειας στο Σριναγκάρ, τη θερινή πρωτεύουσα του ινδικού Κασμίρ
Καθολική μοναχή προσεύχεται δίπλα σε άγαλμα του Θείου Βρέφους στο Σπήλαιο κάτω από τον Ναό της Γεννήσεως, τόπο γέννησης του Ιησού, στη Βηθλεέμ της Δυτικής Όχθης
Η Μαριέλα Γκόμες και ο σύντροφός της Αμπραάμ Κάστρο, ζευγάρι μεταναστών, κάθονται στο χριστουγεννιάτικο δείπνο στο σπίτι των γονιών του Κάστρο, στη Μαρακάι της Βενεζουέλας
Χριστιανοί πιστοί προσεύχονται σε εκκλησία του Ομντουρμάν, την ημέρα των Χριστουγέννων, στο Χαρτούμ του Σουδάν

