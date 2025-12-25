Από το Σουδάν, που δοκιμάζεται από εμφύλιο πόλεμο και βαθιά ανθρωπιστική κρίση, έως το Καράκας της Βενεζουέλα που αντιμετωπίζει μια κλιμακούμενη ένταση με τις ΗΠΑ, οι χώρες του κόσμου γιόρτασαν τα Χριστούγεννα.
Στο Κίεβο, όπου ο πόλεμος μπαίνει σε λίγες μέρες στην τέταρτη χρονιά του. Τη Βηθλεέμ, γενέτειρα του Ιησού, τις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο και του Σάο Πάολο. Τις θρησκευτικές μειονότητες στο Πακιστάν…
Άλλοι υπό μηδενικές θερμοκρασίες και άλλοι μόνο με σκούφους και μαγιό, εκατομμύρια Χριστιανοί ανά την υφήλιο γιόρτασαν τη Γέννηση του Ιησού, τον ερχομό Του στον κόσμο, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη.
Το μήνυμα, πανανθρώπινο: υγεία, ειρήνη σ’ εκείνες τις γειτονιές του πλανήτη που μαστίζονται από ένοπλες συρράξεις, ελπίδα για καλύτερες μέρες.
Παρακάτω, δείτε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες των Χριστουγέννων ανά τον κόσμο: