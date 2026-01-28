Με ασφάλεια έφτασαν σήμερα στη Σετσουάν της Κίνας τα γιγάντια πάντα Σιάο Σιάο και Λέι Λέι, ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κινεζική βάση ερευνών για τα γιγάντια πάντα, ύστερα από έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό στο Τόκιο, όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν.

Τα δίδυμα Σιάο Σιάο και Λέι Λέι έφτασαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τσενγκντού Τιανφού στη 01:00 σήμερα, έδειχνε ανάρτηση στο WeChat του Κέντρου Προστασίας και Έρευνας για το Γιγάντιο Πάντα της Κίνας. Τα πάντα έφτασαν στο κέντρο στη Γιαάν στη Σετσουάν στις 06:00 σήμερα, όπου θα τεθούν σε καραντίνα.

Τα δίδυμα γεννήθηκαν στον Ζωολογικό Κήπο Ουένο του Τόκιο το 2021. Οι γονείς τους Σιν Σιν και Ρι Ρι είχαν επιστρέψει στην Κίνα το 2024.

Η διπλωματία των πάντα

Από ιδρύσεώς της το 1949, η Κίνα χρησιμοποιεί την διπλωματία των πάντα για να ενισχύσει τη διεθνή της εικόνα και να συσφίξει τους δεσμούς της με άλλες χώρες, δωρίζοντας ή στέλνοντας ως δάνειο γιγάντια πάντα.

Αυτά τυπικά επιστρέφουν στην Κίνα αφού εκπνεύσει η ισχύς της συμφωνίας και τα πάντα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, όπως τα Σιάο Σιάο και Λέι Λέι συνήθως εντάσσονται σε κινεζικό πρόγραμμα αναπαραγωγής στην ηλικία μεταξύ δύο και τεσσάρων ετών.

Οι πρώτες εικόνες

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο WeChat δείχνουν τα κλουβιά με τα οποία μεταφέρθηκαν να ξεφορτώνονται από αεροπλάνο της Sichuan Airlines και μετά να μεταφέρονται σε φορτηγό ενώ εργαζόμενοι με λευκές στολές επιβλέπουν.

Τα πάντα αποβιβάζονται σε αεροπλάνο με προορισμό την Κίνα

Τα πάντα Σιάο Σιάο και Λέι Λέι έχουν «αδιάκοπα χτίσει γέφυρες φιλίας ανάμεσα στον λαό της Κίνας και της Ιαπωνίας» και «είχαν μια θετική συνεισφορά στην προώθηση της φιλίας ανάμεσα στους λαούς των δύο χωρών», ανέφερε το ερευνητικό κέντρο.

Το γιγαντιαίο πάντα Σιάο Σιάο στην πρώτη βόλτα του στην Κίνα

Το ταξίδι των πάντα πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι σινοϊαπωνικές σχέσεις βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Τον Νοέμβριο, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να απαντήσει στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης στην Ταϊβάν. Το σχόλιο αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Κίνας, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν μέρος του εδάφους της και συνέστησε στους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στην Ιαπωνία.

cnn.gr