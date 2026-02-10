Οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» αναγκάζονται να δώσουν εξηγήσεις με τη μέγιστη προσοχή, καθώς ένα πρωτοφανές κύμα ελαττωματικών μεταλλίων έχει προκαλέσει αναστάτωση στους νικητές των πρώτων ημερών.

Το πρόβλημα πήρε διαστάσεις όταν διαπιστώθηκε ότι τα μετάλλια αποκολλώνται από τις κορδέλες τους ή σπάνε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, με την οργανωτική επιτροπή να ερευνά ήδη αν πρόκειται για κατασκευαστικό λάθος στο κούμπωμα.

Η χρυσή ολυμπιονίκης του σκι, Breezy Johnson, έστειλε ένα σαφές μήνυμα στους συναθλητές της να προσέχουν πώς χειρίζονται τα βραβεία τους, καθώς το δικό της έσπασε ενώ αναπηδούσε από τον ενθουσιασμό της. Αν και η Johnson έλαβε άμεσα νέο μετάλλιο πριν τον επόμενο αγώνα της, δεν της επετράπη να κρατήσει το κατεστραμμένο, αφού οι κανονισμοί απαγορεύουν την κατοχή πολλαπλών αντιτύπων.

Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο ορατή στο ευρύ κοινό μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης και των social media. Ο Γερμανός αθλητής του διαθλού, Justus Strelow, είδε το χάλκινο μετάλλιό του να καταλήγει στο πάτωμα ενώ χόρευε με την ομάδα του, καθώς το κούμπωμα έσπασε οριστικά. Παρομοίως, η Αμερικανίδα Alysa Liu δημοσίευσε βίντεο που δείχνει το χρυσό της μετάλλιο να έχει αποσπαστεί πλήρως από την κορδέλα του, σχολιάζοντας ειρωνικά ότι το βραβείο της «δεν χρειάζεται πια κορδέλα».

