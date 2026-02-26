Περισσότεροι από 30 Ιάπωνες, ντυμένοι μόνο με παραδοσιακά εσώρουχα, αψήφησαν το τσουχτερό κρύο και την καταρρακτώδη βροχή, συμμετέχοντας σε μια γιορτή συγκομιδής με ιστορία άνω των δύο αιώνων. Το φεστιβάλ «Warabi Hadaka Matsuri» πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό, λασπωμένο χωράφι σε οικιστική περιοχή έξω από το Τόκιο.

Χωρισμένοι σε ομάδες, οι άνδρες που έτρεμαν από το κρύο και έσφιγγαν τα δόντια, σχηματίζοντας ανθρώπινες πυραμίδες, ορμούσαν ο ένας πάνω στον άλλο και έριχναν τους αντιπάλους τους στη λάσπη, σε μια τελετουργική πάλη που έχει ως στόχο την προσευχή για πλούσια σοδειά.

Loincloth-clad men brave the cold rain in Yotsukaido, Japan, forming pyramids and hurling each other into a muddy field as part of an over 200-years-old tradition known to as 'Warabi Hadaka Matsuri' or, 'Warabi Naked Festival' https://t.co/QzY8acXm29 pic.twitter.com/5oPFvWL68m February 26, 2026

«Αυτή η γιορτή έχει μακρά ιστορία», δήλωσε ο Τακέσι Σεΐνο, δάσκαλος που συμμετείχε για τρίτη φορά στη διοργάνωση της Τετάρτης, στην πόλη Γιοτσουκαΐντο.

Η τελετουργία ανάγεται στην εποχή που οι κάτοικοι του Γουαράμπι, ενός χωριού ανάμεσα σε καλλιέργειες και ορυζώνες, πάλευαν στα πλημμυρισμένα χωράφια μαζί με άλογα, εξήγησε ο Κέντζι Τσουρουόκα, ένας από τους διοργανωτές.

Στο πλαίσιο του εθίμου, οι συμμετέχοντες προσεύχονται και για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών, με αρκετούς να φέρνουν φέτος τα νεογέννητα βρέφη τους στο λασπωμένο πεδίο πριν μπουν και οι ίδιοι στην πάλη.

#WATCH | In Yotsukaido, men clad in loincloths braved cold rain as they formed pyramids and wrestled with each other on a muddy field, during the centuries-old Warabi Hadaka Matsuri, also known as the Warabi Naked Festival.#WarabiHadakaMatsuri #NakedFestival #JapanCulture… pic.twitter.com/ccP8dduBAe February 26, 2026

Παρότι στην περιοχή έχουν απομείνει ελάχιστες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά σε σύγκριση με την εποχή που ξεκίνησε το φεστιβάλ πριν από 200 χρόνια, η παράδοση παραμένει ζωντανή και κεντρική για την τοπική κοινότητα.

«Δεν έχει βρέξει πολύ φέτος, αλλά σήμερα έριξε καταρρακτωδώς», δήλωσε ο 60χρονος Κέντζι Ναγκάτα, ένας από τους συμμετέχοντες. «Ας πούμε ότι είναι ευλογημένη βροχή».

protothema.gr