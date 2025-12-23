Τα Χριστούγεννα φέρνουν μαζί τους καλέσματα, φαγητό, μουσική και αγαπημένα πρόσωπα στο σπίτι. Όταν στην εξίσωση μπαίνουν και τα κατοικίδια, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ζεστή, αλλά απαιτείται και λίγη παραπάνω προσοχή. Με μερικές απλές προσαρμογές, άνθρωποι και ζώα μπορούν να συνυπάρξουν με ασφάλεια και χωρίς άγχος στο χριστουγεννιάτικο πάρτι.

1. Δεν ενημερώνουμε τους καλεσμένους

Ένα συχνό λάθος είναι να μη γνωρίζουν οι καλεσμένοι ότι στο σπίτι υπάρχει κατοικίδιο. Κάποιοι μπορεί να έχουν αλλεργίες, φόβο ή απλώς να αιφνιδιαστούν, ενώ άθελά τους μπορεί να κάνουν κάτι που θα θέσει σε κίνδυνο το ζώο.

Τι προσέχουμε: Ενημερώνουμε από πριν ότι στο σπίτι ζει σκύλος ή γάτα και δίνουμε βασικές οδηγίες, όπως να μην ταΐζουν το ζώο ή να μην το παίρνουν αγκαλιά χωρίς λόγο.

2. Δεν υπάρχει «ασφαλής χώρος»

Όσο κοινωνικό κι αν είναι ένα κατοικίδιο, η πολυκοσμία και η φασαρία μπορεί να το στρεσάρουν.

Τι προσέχουμε: Δημιουργούμε ένα safe zone σε ξεχωριστό δωμάτιο με τα προσωπικά του αντικείμενα, ώστε να μπορεί να απομονωθεί και να ηρεμήσει αν χρειαστεί.

3. Υπερβολική μουσική και θόρυβος

Τα ζώα έχουν πολύ πιο ευαίσθητη ακοή από τους ανθρώπους και η έντονη μουσική ή οι φωνές μπορεί να τους προκαλέσουν πανικό.

Τι προσέχουμε: Κρατάμε τη μουσική σε λογικά επίπεδα και αποφεύγουμε βεγγαλικά, στρακαστρούκες και δυνατούς θορύβους, που αποτελούν βασική πηγή στρες για τα κατοικίδια.

4. Ανοιχτές πόρτες

Σε ένα πάρτι, η εξώπορτα ανοιγοκλείνει συνεχώς, αυξάνοντας τον κίνδυνο να φύγει το ζώο από το σπίτι.

Τι προσέχουμε: Υπενθυμίζουμε στους καλεσμένους να κλείνουν την πόρτα και είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αφίξεις και τις αποχωρήσεις.

5. Επικίνδυνα τρόφιμα

Σε κάθε γιορτινό τραπέζι κυκλοφορούν τρόφιμα που μπορεί να είναι επικίνδυνα ή τοξικά για τα κατοικίδια.

Τι προσέχουμε: Δεν δίνουμε στο ζώο τίποτα εκτός της συνηθισμένης διατροφής του και αποφεύγουμε τρόφιμα όπως σοκολάτα, γλυκά, αλκοόλ, κρεμμύδι, σκόρδο, ξηρούς καρπούς, σταφίδες και κόκαλα.

6. Διακοσμητικές παγίδες

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός μπορεί να κρύβει κινδύνους.

Τι προσέχουμε: Κρατάμε μακριά δηλητηριώδη φυτά όπως αλεξανδρινά και γκι, προσέχουμε τα αναμμένα κεριά και απομακρύνουμε εύθραυστα αντικείμενα.

Με λίγη οργάνωση, το χριστουγεννιάτικο πάρτι μπορεί να εξελιχθεί σε μια ευχάριστη εμπειρία για όλους. Λίγο χάος επιτρέπεται τις γιορτές – αρκεί άνθρωποι και ζώα να παραμένουν ασφαλείς. Τα υπόλοιπα… λύνονται με χαμόγελο.

