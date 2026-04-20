Ο Wonder ψάχνει οικογένεια!

Πρόκειται για ένα κουταβάκι 9 μηνών, το οποίο βρέθηκε αδέσποτο μαζί με τον αδερφό του, τον Flipper, πριν από περίπου 2,5 μήνες.

Τότε φοβόταν πολύ και δεν μπορούσε να εμπιστευτεί τους ανθρώπους.

Με υπομονή, αγάπη και τη βοήθεια εκπαιδευτή, ο Wonder έχει κάνει τεράστια πρόοδο και τώρα είναι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα: να βρει τη δική του οικογένεια.

Ο Wonder παραμένει ένα ευαίσθητο σκυλάκι με πολλή αγάπη να δώσει, και θα χρειαστεί ένα υπομονετικό και κατανοητικό σπίτι.

Με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα του, θα συνεχίσει να ανθίζει και να γίνεται ένας υπέροχος σύντροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.