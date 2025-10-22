Έχουμε κάθε λόγο να πιστέψουμε τις διαρροές περί λεκτικής διαμάχης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι όταν συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα. Το έχουμε ξαναδεί, άλλωστε, μπροστά στις κάμερες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να είναι και πάλι πρόθυμος να βοηθήσει τη Ρωσία να εκφοβίσει την Ουκρανία ώστε να αποδεχτεί μια συμφωνία που θα παραχωρούσε στον Βλαντιμίρ Πούτιν εδάφη που προσπαθεί να κατακτήσει από το 2014.

Αυτό που φέρεται να προσφέρεται δεν θα φέρει την ειρήνη. Θα ήταν μια ακόμη προσπάθεια του Πούτιν να εξασφαλίσει με διπλωματικά μέσα τη στρατηγική πρόοδο που δεν μπόρεσε να επιτύχει στο πεδίο της μάχης. Η αποδοχή θα σήμαινε βέβαιη καταστροφή για το Κίεβο. Η άρνηση ενέχει τον ίδιο κίνδυνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο Τραμπ έβριζε ελεύθερα κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Παρασκευής, σε κάποιο σημείο πετώντας στον αέρα τους χάρτες των μετώπων, λέγοντας ότι είχε βαρεθεί να τους βλέπει. Ωστόσο, αυτοί οι χάρτες ήταν εκεί για έναν λόγο: για να εξηγήσουν στον πρόεδρο, πριν συναντήσει τον Πούτιν κατ’ ιδίαν στη Βουδαπέστη τις επόμενες εβδομάδες, ότι δεν πρόκειται, όπως είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, για “ακίνητα” που έχει καταλάβει η Ρωσία.

Αν το δούμε απλώς ως θέμα ακίνητης περιουσίας, η προτεινόμενη γεωγραφική θυσία – αν και τρομερά άδικη – μπορεί να φαίνεται ως ένα αποδεκτό τίμημα για τον τερματισμό του πολέμου, ειδικά αν ο Πούτιν επιστρέψει και άλλες περιοχές σε μια ανταλλαγή που θα φέρει διαρκή ειρήνη. Το θέμα αφορά περίπου το 30% της επαρχίας του Ντόνετσκ, που αντιστοιχεί σε περίπου 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ή λίγο πάνω από 3.000 τετραγωνικά μίλια, εδάφους.

Πρώτον, στο πλαίσιο αυτού του πολέμου, πρόκειται για μεγάλη έκταση. Σύμφωνα με το Belfer Center του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, που τηρεί στατιστικά στοιχεία, η Ρωσία καταλαμβάνει σήμερα περίπου το 19% της Ουκρανίας, ή 45.109 τετραγωνικά μίλια. Από το σύνολο αυτό, η Μόσχα έχει κερδίσει 4.484 τετραγωνικά μίλια από τότε που ανέκοψε τις απώλειες από τις ουκρανικές αντεπιθέσεις τον Νοέμβριο του 2022. Με άλλα λόγια, ο Πούτιν ζητά να του δοθούν σχεδόν τα δύο τρίτα του εδάφους που κατάφερε να καταλάβει σε τρία χρόνια μάχης, με κόστος εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες.

Δεύτερον, όπως δείχνουν οι χάρτες, αυτό που διακυβεύεται είναι η λεγόμενη ζώνη-“οχυρό” (fortified belt), μια σειρά από αστικά κέντρα με ισχυρή άμυνα, τα οποία είναι ο λόγος για τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις έχουν τόσο μεγάλη δυσκολία να προχωρήσουν περαιτέρω στο Ντόνετσκ. Προσπαθούν να καταλάβουν αυτές τις πόλεις από το 2014. Μία από αυτές, η Σλοβιάνσκ, ήταν η πρώτη πόλη που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις εκείνη την εποχή, αλλά την έχασαν όταν το Κίεβο άρχισε να απαντά. Αν παραχωρηθούν η Κραματόρσκ, η Σλοβιάνσκ, η Κωσταντίνοφκα και η Ντρουζκίβκα, θα ανοίξει ο δρόμος προς τα δυτικά προς τη μεγάλη αστική περιοχή του Ντνίπρο και προς τα βόρεια προς τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο.

Ακόμα και αυτό, δεν αποτελεί το χειρότερο στοιχείο αυτής της πιθανής συμφωνίας, την οποία ο Πούτιν έχει διατυπώσει ως μη αποδεκτή ή ως μέσο εθνικής αυτοκτονίας. Εάν ο Ζελένσκι συμφωνούσε, η προδοσία στους Ουκρανούς που πολέμησαν και πέθαναν για να υπερασπιστούν αυτές τις πόλεις και όλα όσα προστατεύουν, εγκαταλείποντας τον πληθυσμό τους στη βίαιη κατοχή, θα διαλύσει τη χώρα από μέσα.

Αν όμως αρνηθεί, ο Ζελένσκι θα γίνει για άλλη μια φορά, κατά την άποψη του Τραμπ, εμπόδιο στην ειρήνη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει μεγάλη επιρροή για να ασκήσει πίεση στον Ουκρανό ηγέτη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε κρίσιμες πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και του δικαιώματος αγοράς συστημάτων αεράμυνας Patriot και άλλου ζωτικού εξοπλισμού, όπως οι Himars. Αυτή είναι η εξουσία που είναι πρόθυμος να ασκήσει. Ωστόσο, αρνήθηκε να είναι το ίδιο επιθετικός με τον Πούτιν, παρά τις απειλές για κυρώσεις και πυραύλους Tomahawk. Το να πιστεύει κανείς ότι ο Τραμπ θα αντισταθεί στη Ρωσία σε αυτό το σημείο φαίνεται να είναι μια παράλογη άσκηση ελπίδας.

Τέλος, ακόμη και μια εκεχειρία με βάση τις τρέχουσες γραμμές, την οποία ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να αποδεχτεί ως πρώτο βήμα για συνομιλίες σχετικά με μια ευρύτερη διευθέτηση, θα ενείχε δυνητικά θανατηφόρους κινδύνους για την Ουκρανία. Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας θα συνέχιζε να παράγει πυραύλους, drones και όπλα, ενώ θα κινητοποιούσε νέες δυνάμεις για μια μελλοντική επίθεση. Αυτό θα γινόταν ακόμη πιο εφικτό αν, όπως είναι πιθανό, η συμφωνία του Τραμπ περιελάμβανε τον τερματισμό των οικονομικών κυρώσεων, αναζωογονώντας τη ρωσική οικονομία. Η Ουκρανία, αντίθετα, θα έπρεπε να βασιστεί στην ευρωπαϊκή βοήθεια και βούληση για να ενισχύσει τις άμυνές της και να αποτρέψει περαιτέρω εισβολές. Οι δικοί της πόροι θα εξαντλούνταν από το τεράστιο κόστος της ανασυγκρότησης.

Η θέση της Ευρώπης δεν θα είναι πολύ καλύτερη. Δεν μπορεί να αφήσει την Ουκρανία να γίνει ορμητήριο και πηγή για περαιτέρω προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τη Ρωσία, καθώς ο Πούτιν προσπαθεί να εξασφαλίσει τη θέση του στην ιστορία ανατρέποντας την ισορροπία δυνάμεων στην ήπειρο. Αλλά αν οι ηγέτες από το Βερολίνο έως τις Βρυξέλλες ενθαρρύνουν τον Ζελένσκι να μην υποχωρήσει και ο Τραμπ στη συνέχεια αποσύρει τη βοήθειά του από την Ουκρανία, η Ευρώπη δεν θα μπορεί να αντικαταστήσει τη συλλογή πληροφοριών των ΗΠΑ ή τα κρίσιμα όπλα που συνεχίζουν να πωλούν.

Ο Τραμπ έχει αλλάξει στάση για την Ουκρανία περισσότερες από μία φορές, αλλά η προτίμησή του για μια διμερή συμφωνία με τη Μόσχα, που θα γίνει εις βάρος του Κιέβου και της Ευρώπης, παραμένει σταθερή. Φαίνεται ότι το μόνο που χρειάστηκε ο Πούτιν για να πείσει τον Τραμπ να αλλάξει στάση αυτή τη φορά ήταν λίγη κολακεία και ένα τηλεφώνημα. Ξαφνικά, από το να λέει ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και να απειλεί να στείλει Tomahawks στην Ουκρανία, επέστρεψε στο να επαναλαμβάνει τα επιχειρήματα του Κρεμλίνου, λέγοντας ότι το Κίεβο είναι καταδικασμένο σε καταστροφή αν δεν υποκύψει στους όρους του Πούτιν.

Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αν ο Τραμπ θεωρεί ότι οι στόχοι του Πούτιν και μια αποδυναμωμένη Ευρώπη εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ ή αν είναι απλά αποφασισμένος να διεκδικήσει μια νίκη υπό τον ρόλο του ειρηνοποιού. Αλλά η ιδέα ότι ιδιωτικά, επιχειρεί να επιβάλει τους όρους του στον Πούτιν, καθώς προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές σε συμφωνία, δεν στέκει.

Εάν ο Λευκός Οίκος δεν πειστεί να στραφεί και πάλι προς μια πολιτική που θα δυσκολεύει – αντί να διευκολύνει – τον Πούτιν να συνεχίσει τον επεκτατικό πόλεμο που έχει επιλέξει στην Ουκρανία, τότε η επερχόμενη σύνοδος κορυφής της Βουδαπέστης θα μπορούσε να είναι μια από τις πιο επικίνδυνες στιγμές που έχει αντιμετωπίσει η Ουκρανία από τις πρώτες ημέρες της εισβολής.

BloombergOpinion