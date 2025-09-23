Η Energean Ελλάδας ολοκλήρωσε το 2024 με ζημίες 103,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας το τέλος ενός ιστορικού παραγωγικού κύκλου στον Πρίνο. Η παραγωγή, που είχε μειωθεί στα 1.000–1.200 βαρέλια ημερησίως, σταμάτησε τον Ιούλιο του 2025, καθώς το κόστος εκτοξεύτηκε στα 77 δολάρια/βαρέλι, πάνω από τη διεθνή τιμή των 67 δολαρίων.

Η εταιρεία στρέφεται πλέον σε ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 1 δισ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία της πρώτης μονάδας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στην Ελλάδα και τη μετατροπή της Καβάλας σε κέντρο πράσινης καινοτομίας.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 48,5 εκατ. ευρώ το 2024, αλλά οι απομειώσεις παγίων και R&D άνω των 100 εκατ. ευρώ και το υψηλό ενεργειακό κόστος οδήγησαν σε ζημίες προ φόρων 130,9 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν στα 117,6 εκατ. από 221,3 εκατ.

Το ενεργειακό κόστος αποτέλεσε τη βασική «θηλιά». Η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ανέβηκε από 57 €/MWh το 2019 σε 180 €/MWh το 2025, ενώ το φυσικό αέριο εκτινάχθηκε από 15 €/MWh σε 40 €/MWh. Από το 2017, η Energean δαπάνησε 188 εκατ. ευρώ μόνο για ενέργεια, με το συνολικό βάρος να ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το 2025 το κόστος παραγωγής θα μειωθεί στα 40–50 δολάρια/βαρέλι, αλλά παραμένει υψηλότερο από τις προοπτικές αγοράς. «Κάτι πρέπει να γίνει με το ενεργειακό κόστος», τονίζεται χαρακτηριστικά, καθώς χωρίς μείωση του κόστους η επανεκκίνηση της παραγωγής κρίνεται αδύνατη.

Το νέο σχέδιο προβλέπει αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών για τη δημιουργία συστήματος μεταφοράς και μόνιμης γεωλογικής αποθήκευσης CO₂. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και βιομηχανικών εταίρων. Η κρίσιμη έγκριση αναμένεται από την ΕΔΕΥΕΠ στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.

Για την τοπική κοινωνία, το σχέδιο σημαίνει διατήρηση θέσεων εργασίας και μετάβαση σε έναν «πράσινο» τομέα, ενώ για την Ελλάδα αποτελεί μοχλό μείωσης εκπομπών και ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας. Το 2024, ωστόσο, κατέγραψε το τέλος μιας εποχής για τον Πρίνο και το μέλλον του πλέον εξαρτάται από την επιτυχία του σχεδίου CCS.

Capital.gr/Forbes