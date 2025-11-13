Η UniCredit συνέχισε να ενισχύει τη θέση της στην Alpha Bank, ανεβάζοντας το ποσοστό συμμετοχής της στο 29,794%, σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την ελληνική τράπεζα.

Όπως γνωστοποιήθηκε, η UniCredit προχώρησε σε αύξηση συμμετοχής μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 5.859.978 κοινών μετοχών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 0,253% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη γνωστοποίηση της 12ης Νοεμβρίου 2025, η αύξηση αφορά χρηματοοικονομικά προϊόντα με χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά φυσικό διακανονισμό, τα οποία – υπό την προϋπόθεση των εποπτικών εγκρίσεων – μπορούν να μετατραπούν σε πρόσθετες μετοχές με πλήρες δικαίωμα ψήφου.

Με την εξέλιξη αυτή, η UniCredit ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της συνεργασία με την ελληνική τράπεζα.