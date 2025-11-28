Η αγορά των μεταχειρισμένων ειδών στην Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, την ώρα που το ευρύτερο λιανικό εμπόριο πιέζεται από την ακρίβεια και τη μειωμένη ζήτηση. Το second hand retail, από ρούχα και παπούτσια έως ηλεκτρονικά, παιδικά είδη και έπιπλα, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της τελευταίας πενταετίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος των φυσικών καταστημάτων μεταχειρισμένων ειδών (εκτός αυτοκινήτων) εκτοξεύτηκε από €9,10 εκ. το 2020 στα €41,60 εκ. το 2024, καταγράφοντας άνοδο +357%. Η επίδοση αυτή συνιστά τετραπλασιασμό μέσα σε πέντε χρόνια, ποσοστό που δεν συναντάται σε κανέναν άλλο τομέα του ελληνικού λιανεμπορίου.

Νέο ρεκόρ το 2025

Το 2025 κινείται με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, ο τζίρος έφτασε τα €43,49 εκ., αυξημένος κατά 36,3% σε σχέση με πέρυσι και ήδη υψηλότερος από το σύνολο του 2024.

Τα τριμηνιαία στοιχεία δείχνουν συνεχή επιτάχυνση:

Α΄ τρίμηνο: €13,32 εκ. ( +30,7% )

€13,32 εκ. ( ) Β΄ τρίμηνο: €14,97 εκ. ( +36,7% )

€14,97 εκ. ( ) Γ΄ τρίμηνο: €15,20 εκ. (+41,1%) – κορυφαία επίδοση στο ελληνικό retail

Το “διπλό καύσιμο” της ανάπτυξης

Η εκτίναξη του κλάδου οφείλεται σε δύο παράγοντες:

Αυξανόμενη περιβαλλοντική συνείδηση και ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας

και ενίσχυση της Πίεση στα εισοδήματα και ανάγκη για οικονομικότερες επιλογές

Το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ επισημαίνει πως η άνοδος «ενδεχομένως να σηματοδοτεί μια ανακατεύθυνση των καταναλωτών σε πιο φθηνά προϊόντα».

Όλες οι ηλικίες στο παιχνίδι

Το second hand δεν αποτελεί πλέον τάση μόνο για τη νεολαία. Ανάλυση συναλλαγών σε πλατφόρμες όπως Vinted, eBay και Vendora δείχνει διείσδυση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Gen Z: +372% αγορές

+372% αγορές 35–64 ετών: τριπλασιασμός συναλλαγών

τριπλασιασμός συναλλαγών 55–64 ετών: +132% με ετήσια αύξηση

+132% με ετήσια αύξηση Baby Boomers: +69% σε αγορές μεταχειρισμένων

Η στροφή αφορά τόσο αγοραστές όσο και πωλητές, με έντονη ανάπτυξη σε κάθε ηλικιακή βαθμίδα.

Το ελληνικό retail σε πίεση

Την ίδια στιγμή, το ευρύτερο λιανεμπόριο εμφανίζει υποτονική εικόνα. Στο εννεάμηνο 2025, το retail εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων αυξήθηκε μόλις 1,9%, ενώ σε πραγματικούς όρους σημείωσε -0,6%.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ασφυκτικές πιέσεις:

Πολύ μικρές: -2,6%

Μικρές: -2,3%

Μεσαίες: +0,8%

Μεγάλες: +5,8%

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, η αγορά χρειάζεται +10% άνοδο τζίρου στο τέταρτο τρίμηνο για να καλυφθούν βασικά λειτουργικά κόστη.

Παγκόσμια έκρηξη και η ελληνική ιδιαιτερότητα

Η Ελλάδα ακολουθεί διεθνή τάση, αλλά αναπτύσσεται ταχύτερα λόγω χαμηλής αρχικής βάσης.

Η παγκόσμια αγορά μεταχειρισμένων ενδυμάτων αναμένεται να φτάσει τα $367 δισ. έως το 2029 (ThredUp – GlobalData).

(ThredUp – GlobalData). Στις ΗΠΑ, το 2024 καταγράφηκε η υψηλότερη ανάπτυξη από το 2021, με το online resale στο +23% .

. Στην Ευρώπη, η αγορά second hand αξίζει €94 δισ. , με αναμενόμενη αύξηση 14% έως το 2027 .

, με αναμενόμενη αύξηση . Η Vinted σημείωσε άνοδο 36% το 2024, φτάνοντας τα €813,4 εκ.

Το second hand σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι ήδη mainstream. Στη Γαλλία αντιπροσωπεύει 10,9% των πωλήσεων ενδυμάτων, ενώ στους νέους 18–34 φτάνει 16,3%.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει και το pre-owned luxury, που αναμένεται να αυξηθεί από $29,17 δισ. (2025) σε $86,48 δισ. (2035), με μέσο ρυθμό +11,48%.

Το μέλλον: Το second hand ως νέα κανονικότητα

Οι διεθνείς τάσεις δείχνουν πως η άνοδος του κλάδου δεν είναι συγκυριακή. Το 48% των καταναλωτών 18–44 ετών αναζητεί πρώτα μεταχειρισμένα, υιοθετώντας το μοντέλο “secondhand first”.

Η Ελλάδα ακολουθεί την ίδια τροχιά, με εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης, διείσδυση σε όλες τις ηλικίες και σαρωτική παρουσία τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και online.

