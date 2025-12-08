Μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα καταγράφηκε στις 28 Νοεμβρίου, όταν πέντε ελληνικοί δορυφόροι τέθηκαν σε τροχιά στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Ανάμεσά τους βρίσκονταν δύο δορυφόροι της ICEYE, της φινλανδικής εταιρείας που έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία στη χώρα και εξειδικεύεται στα συστήματα SAR (Synthetic Aperture Radar).

Η εταιρεία ανακοίνωσε νέα χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 2,4 δισ. ευρώ. Ο επικεφαλής της ICEYE Hellas, Βασίλης Χαλουλάκος, μιλά στο Capital.gr και το Forbes Greece για την πορεία της εταιρείας, τη στρατηγική παρουσία στην Ελλάδα και τα μελλοντικά σχέδια.

Από το πρώτο “παγόβουνο” στο μεγαλύτερο δίκτυο SAR

Η ICEYE ξεκίνησε ως spin-off του Πανεπιστημίου Aalto, με στόχο την περιβαλλοντική παρακολούθηση. Η πρώτη εικόνα που λήφθηκε από δορυφόρο της εταιρείας ήταν ένα παγόβουνο στον Βόρειο Πόλο, στοιχείο που ενέπνευσε και το όνομά της.

Οι δορυφόροι της, βάρους 100–200 κιλών, μπορούν να “βλέπουν στο σκοτάδι” και να διαπερνούν σύννεφα, καπνό και κακοκαιρία, προσφέροντας κρίσιμα δεδομένα για πυρκαγιές, πλημμύρες, περιβάλλον, σύνορα και άμυνα. Με 62 επιχειρησιακούς SAR δορυφόρους, η ICEYE διαθέτει τον μεγαλύτερο αστερισμό παγκοσμίως, με υψηλό revisit rate, δηλαδή επαναλήψεις λήψεων του ίδιου σημείου εντός της ίδιας ημέρας.

Παγκόσμια επέκταση – 1.000 εργαζόμενοι, συνεργασίες με κυβερνήσεις

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 10 χώρες, απασχολώντας 1.000 εργαζομένους. Αν και ξεκίνησε με έμφαση στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν μετατοπίσει τη ζήτηση προς άμυνα και ασφάλεια. Συνεργάζεται ήδη με κυβερνήσεις Πορτογαλίας, Ολλανδίας, Φινλανδίας, Πολωνίας, ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Βραζιλίας και Ελλάδας, ενώ εξυπηρετεί και μεγάλες τεχνολογικές, ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες

Η ελληνική παρουσία – Από γραφείο σε μονάδα παραγωγής

Η ICEYE βρίσκεται στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2024, επιλέγοντας τη χώρα λόγω:

της κυβερνητικής στρατηγικής για εθνική κυριαρχία στο διάστημα ,

, της ταχείας διάθεσης χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης ,

, του υψηλού επιπέδου τεχνικού ταλέντου.

Στη χώρα λειτουργεί πλέον πλήρης μονάδα παραγωγής, όπου κατασκευάζονται κρίσιμα υποσυστήματα για τον παγκόσμιο στόλο SAR δορυφόρων. Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από 15 μηχανικούς, developers και operations, αναμένεται να διπλασιαστεί τους επόμενους μήνες.

Η Ελλάδα αποτελεί την δεύτερη παραγωγική μονάδα της εταιρείας στην Ευρώπη, μετά τη Φινλανδία, και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε στρατηγικό κόμβο για Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια.

Ολοκληρωμένη παραγωγή δορυφόρων στην Ελλάδα έως το 2026

Στόχος της εταιρείας είναι μέσα στο 2026 να δημιουργηθεί ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής δορυφόρων, ώστε ο δορυφόρος να κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Παράλληλα, σχεδιάζεται η μεταφορά R&D προγραμμάτων στη χώρα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πέρα από το SAR.

Η ICEYE παράγει σήμερα 25 δορυφόρους ετησίως και εξετάζει τον διπλασιασμό του ρυθμού παραγωγής, με την ελληνική μονάδα να εντάσσεται σε αυτό το αναπτυξιακό πλάνο.

Εκτόξευση δύο “made in Greece” επιχειρησιακών δορυφόρων

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, προγραμματίζονται 13 επιχειρησιακοί δορυφόροι:

2 ραντάρ (ICEYE)

7 οπτικοί

4 θερμικοί

Μέχρι στιγμής, οι δύο δορυφόροι της ICEYE είναι οι μοναδικοί επιχειρησιακοί που έχουν εκτοξευθεί, παρέχοντας δεδομένα για πολιτική προστασία, άμυνα και ασφάλεια. Στην εκτόξευση συμμετείχαν και τρεις ελληνικοί πειραματικοί μικροδορυφόροι από τη Libre Space Foundation και την PRISMA Electronics.

Νέα χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ – Σχέδια ανάπτυξης

Η νέα χρηματοδότηση των 200 εκατ. ευρώ (Series E), με τη συμμετοχή μεγάλων ευρωπαϊκών και διεθνών επενδυτών όπως οι General Catalyst, A.P. Moller Holding, Bpifrance και Vinci, ενισχύει την αποτίμηση της ICEYE στα 2,4 δισ. ευρώ.

Ο κ. Χαλουλάκος επισημαίνει ότι τα νέα κεφάλαια θα υποστηρίξουν την τεχνολογική αναβάθμιση, τα νέα projects και την ενίσχυση της παρουσίας στην Ελλάδα.

Οι τρεις βασικοί πυλώνες δραστηριότητας της ICEYE

Missions – Πώληση δορυφόρων σε κράτη ή οργανισμούς.

σε κράτη ή οργανισμούς. Data – Παροχή δεδομένων SAR σε πελάτες με ή χωρίς δικούς τους δορυφόρους.

σε πελάτες με ή χωρίς δικούς τους δορυφόρους. Solutions – Ολοκληρωμένα προϊόντα ανάλυσης για φυσικές καταστροφές.

Η εποχή του “New Space” επιτρέπει πλέον σε μικρές και μεσαίες χώρες να αποκτήσουν δικούς τους δορυφόρους, μειώνοντας την εξάρτηση από ισχυρά κράτη και ενισχύοντας την εθνική κυριαρχία τους σε κρίσιμα δεδομένα. «Όταν μια χώρα έχει τους δικούς της δορυφόρους, δεν εξαρτάται από κανέναν», τονίζει ο Χαλουλάκος.

Capital.gr/Forbes