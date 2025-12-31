Με την ολοκλήρωση του πρώτου από τα τρία μεγάλα deals που έχει δρομολογήσει, η Dimand Real Estate κλείνει το 2025, προχωρώντας στην πώληση του συγκροτήματος «Μινιόν» στην Alpha Bank, έναντι 36,7 εκατ. ευρώ. Τα επενδυμένα κεφάλαια της Dimand για το ακίνητο ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εταιρικών οχημάτων Arcela Investments, ιδιοκτήτριας του ακινήτου, και ABINVEST I, αγοραστή. Το «Μινιόν» αποτελεί συγκρότημα μικτής χρήσης με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, συνολικής επιφάνειας 13.878 τ.μ., και βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο των οδών 28ης Οκτωβρίου, Βερανζέρου, Δώρου και Σατωβριάνδου, στο κέντρο της Αθήνας.

Το τμήμα που μεταβιβάστηκε αφορά περίπου τα ¾ του συγκροτήματος και περιλαμβάνει το εμπορικό σκέλος, όπου δραστηριοποιούνται κυρίως δύο μεγάλοι μισθωτές: ο όμιλος Inditex και η ΔΕΗ. Η Inditex λειτουργεί κατάστημα 5.000 τ.μ., στο οποίο στεγάζονται όλα τα βασικά της σήματα στην ελληνική αγορά, όπως Zara, Bershka και Stradivarius, καθώς και τα γραφεία του ομίλου, ενώ η ΔΕΗ μισθώνει σημαντικούς χώρους για υπηρεσιακές της ανάγκες. Συνολικά, στο συγκρότημα λειτουργούν 6.100 τ.μ. εμπορικών καταστημάτων και 7.700 τ.μ. γραφείων.

Επόμενα βήματα για τη Dimand

Εντός του 2026, η Dimand θα εξετάσει την αξιοποίηση του έτερου κτιρίου του συγκροτήματος, στον πεζόδρομο της οδού Δώρου, το οποίο προορίζεται για οικιστικές χρήσεις. Παράλληλα, στις προτεραιότητες των πρώτων μηνών του 2026 περιλαμβάνονται δύο ακόμη σημαντικές πωλήσεις:

η πρώτη αφορά τον Πύργο Πειραιά, μετά και την πώληση του 30% της Prodea Investments στον όμιλο Παπαλέκα, ενώ η δεύτερη αφορά την πώληση του κτιρίου γραφείων στη Νέα Χαλκηδόνα, το οποίο μισθώνουν τα ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Eurobank Equities, έως το 2028 αναμένονται κεφαλαιακά κέρδη 170 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων του ομίλου Dimand. Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα Δικαστήρια Πειραιά, που θα αποκτηθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και το συγκρότημα γραφείων της πρώην Αθηναϊκής Χαρτοποιίας.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι για το 2025 η Dimand θα εμφανίσει EBITDA 26,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 22 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν το 2026 σε 47,5 εκατ. ευρώ EBITDA και 40,2 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη, ενώ για το 2027 προβλέπονται 71 εκατ. ευρώ EBITDA και 59,7 εκατ. ευρώ καθαρή κερδοφορία. Η σύσταση για τη μετοχή παραμένει «Αγορά», με τιμή-στόχο τα 12 ευρώ.

Ενίσχυση χαρτοφυλακίου για την Alpha Bank

Από την πλευρά της, η Alpha Bank συνεχίζει τη στρατηγική ενίσχυσης του αποτυπώματός της στην αγορά ακινήτων, με στόχο τον διπλασιασμό της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος από 500 εκατ. ευρώ σήμερα σε 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Πέραν του «Μινιόν», στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ακίνητα όπως το Academy Gardens στη λεωφόρο Κηφισού, όπου μισθώνουν χώρους οι Leroy Merlin και Intersport, κατάστημα Lidl στην οδό Θηβών, καθώς και εμπορικά καταστήματα στην οδό Ερμού, μισθωμένα από την Adidas και τον όμιλο Zara. Επιπλέον, η τράπεζα αύξησε πρόσφατα τη συμμετοχή της στην Prodea Investments στο 9,87%, ενώ απέκτησε και δύο κτίρια που μισθώνει το Υπουργείο Τουρισμού στη λεωφόρο Βασ. Αμαλίας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 47 εκατ. ευρώ.

