Αύξηση της ζήτησης για ακίνητα μέσω του προγράμματος Χρυσή Βίζα από Ιρανούς επενδυτές αναμένει η ελληνική αγορά ακινήτων, καθώς οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και η κλιμακούμενη πολιτική και κοινωνική αστάθεια επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων από πολίτες που αναζητούν επενδυτικό αλλά και πραγματικό καταφύγιο στην Ελλάδα.

Ήδη, οι επενδυτές από το Ιράν αποτελούν την τέταρτη πολυπληθέστερη ομάδα στο πρόγραμμα, έχοντας λάβει 782 άδειες διαμονής, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Νοέμβριος 2025). Πρόκειται για αύξηση 48,1% σε ετήσια βάση, στοιχείο που αποτυπώνει την έντονη κινητικότητα των τελευταίων μηνών.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι τα κίνητρα των Ιρανών δεν είναι μόνο πολιτικά, αλλά και οικονομικά. Η συνεχής υποτίμηση του τοπικού νομίσματος και ο υψηλός πληθωρισμός έχουν οδηγήσει σε απαξίωση περιουσιακών στοιχείων, εξέλιξη που αποτέλεσε και έναν από τους βασικούς λόγους των πρόσφατων διαδηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, όσοι δραστηριοποιούνται στο πρόγραμμα Χρυσή Βίζα προσδοκούν αυξημένες ροές Ιρανών επενδυτών και των οικογενειών τους, με προτίμηση σε ακίνητα στα νότια προάστια, την Αθηναϊκή Ριβιέρα και νησιά του Αιγαίου.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και από επενδυτές από την Τουρκία, όπου ο υψηλός πληθωρισμός και η διαρκής υποτίμηση της τουρκικής λίρας έχουν ωθήσει ολοένα και περισσότερους πολίτες στην αγορά ακινήτων, τόσο εντός όσο και εκτός χώρας, προκειμένου να αναχαιτίσουν την απώλεια αξίας των καταθέσεών τους. Οι Τούρκοι επενδυτές αντιστοιχούν πλέον στο 15,5% του συνόλου των δικαιούχων του προγράμματος, καθώς στο διάστημα Νοέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025 οι άδειες διαμονής αυξήθηκαν κατά 158%, φθάνοντας τις 3.072.

Ισχυρή άνοδος καταγράφεται και από επενδυτές από το Ισραήλ. Κατά την περίοδο 2023–2025, και έως την πρόσφατη ειρηνευτική συμφωνία, οι άδειες διαμονής προς Ισραηλινούς αυξήθηκαν κατά 85% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τις 594. Σύμφωνα με ανάλυση της RE/MAX Ελλάς για το 2025, οι Ισραηλινοί ήταν οι πιο δυναμικοί αγοραστές κατοικιών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στη γεωπολιτική αστάθεια όσο και στη σημαντική παρουσία ομοεθνών τους στη χώρα.

Σημαντική αύξηση, της τάξης του 46%, καταγράφεται και από επενδυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις άδειες να ανέρχονται πλέον σε 560. Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την τάση αυτή στην εκλογή του Προέδρου Τραμπ τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς μερίδα πολιτών επιλέγει την απόκτηση κατοικίας εκτός ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον ενδέχεται να επιδεινωθεί.

Συνολικά, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, στο 11μηνο του 2025 εγκρίθηκαν 7.875 άδειες διαμονής σε επενδυτές τρίτων χωρών, καταγράφοντας αύξηση 95% σε σύγκριση με τις 4.033 εγκρίσεις του αντίστοιχου διαστήματος του 2024. Παράλληλα, εκκρεμεί η εξέταση 10.613 αιτήσεων αρχικού επενδυτή, οι οποίες, μαζί με τις υφιστάμενες 19.804 άδειες, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό στις 30.809. Υπολογίζοντας και τις ανανεώσεις, σήμερα βρίσκονται σε ισχύ 26.685 άδειες διαμονής, με προοπτική να αυξηθούν σε σχεδόν 39.500, καθώς εκκρεμούν ακόμη 6.881 αιτήσεις ανανέωσης μετά την ολοκλήρωση της αρχικής πενταετίας.

Capital.gr