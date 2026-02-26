Σε τροχιά επέκτασης στον κλάδο της ζύμης εισέρχεται η Bella Bulgaria SA, μητρική της Creta Farms, ιδρύοντας στην Ελλάδα τη νέα εταιρεία Yaya Pitta A.E. και διευρύνοντας την παρουσία της πέραν των αλλαντικών.

Η βουλγαρική εταιρεία, συμφερόντων Δημήτρη Βιντζηλαίου (Impala Invest), κάλυψε εξ ολοκλήρου το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100.000 ευρώ, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και προϊόντων ζύμης. Πρόκειται για στρατηγική κίνηση που έρχεται να συμπληρώσει το υφιστάμενο αποτύπωμα της Bella Bulgaria στην ελληνική αγορά, το οποίο ενισχύθηκε μετά την εξαγορά της Creta Farms το 2020 μέσω πτωχευτικής διαδικασίας.

Καθετοποιημένο μοντέλο με έδρα τον Πειραιά

Το καταστατικό της Yaya Pitta προβλέπει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από παραγωγή προϊόντων ζύμης και αρτοποιίας έως είδη ζαχαροπλαστικής και χονδρικό εμπόριο τροφίμων. Η έδρα στα Μανιάτικα Πειραιά δημιουργεί προϋποθέσεις για άμεση πρόσβαση στην αγορά της Αττικής και στα πανελλαδικά δίκτυα διανομής, υποδηλώνοντας πρόθεση για καθετοποιημένη λειτουργία από την παραγωγή έως τη διάθεση.

Η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική του ομίλου, ο οποίος διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στην κατεψυγμένη ζύμη και τα bake-off προϊόντα. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πάνω από 200 προϊόντα, με παραγωγή σε 14 μονάδες και δυναμικότητα που προσεγγίζει τους 350 τόνους ημερησίως.

Στόχος η αναπτυσσόμενη αγορά ζύμης

Η ελληνική αγορά κατεψυγμένης ζύμης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 830 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 150 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα σούπερ μάρκετ, 500 εκατ. ευρώ από τον κλάδο HoReCa και 180 εκατ. ευρώ από εξαγωγές.

Η ανάπτυξη στηρίζεται στην αυξανόμενη ζήτηση για εύκολες λύσεις γευμάτων στο σπίτι, στη δυναμική του τουρισμού και στη διεθνή προβολή της ελληνικής πίτας ως στοιχείου της μεσογειακής διατροφής. Παράλληλα, η στροφή σε εναλλακτικές διατροφικές επιλογές, όπως vegan προϊόντα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες και διευρύνει το καταναλωτικό κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Bella Bulgaria επιχειρεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και το παραγωγικό της αποτύπωμα, διεκδικώντας μερίδιο σε έναν κλάδο που μετατρέπεται σε πεδίο επενδυτικών πρωτοβουλιών και στρατηγικών συνεργασιών.

