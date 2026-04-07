Ο όμιλος Green Beverages Group PLC, που περιλαμβάνει τη Ζαγόρι και τη Green Cola, εμφανίζεται να περνά σε φάση στρατηγικής επανατοποθέτησης, καθώς η εγχώρια αγορά δείχνει σημάδια κόπωσης, την ώρα που η διοίκηση στρέφει το βάρος της σε νέες διεθνείς συνεργασίες με αιχμή την Ιαπωνία, την Ινδία και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με επιστολή του προέδρου του ομίλου K. Howard Prince-Wright προς τους μετόχους, με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2026, ο τζίρος του 2025 διαμορφώθηκε στα 119 εκατ. ευρώ, στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2024, ενώ το EBITDA αυξήθηκε στα 8,5 εκατ. ευρώ από 7,4 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι τα στοιχεία βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ελέγχου και δεν αποτελούν οριστικά ελεγμένα αποτελέσματα.

Στην ελληνική αγορά, η χρονιά δεν εξελίχθηκε όπως ανέμενε η διοίκηση. Όπως αναφέρεται, η ισχυρή δυναμική των ετών 2023 και 2024 ανακόπηκε λόγω χαμηλότερης της αναμενόμενης ζήτησης το καλοκαίρι, ιδιαίτερα στο κανάλι HORECA, το οποίο συνέχισε να επηρεάζεται από τις πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, δύο ανταγωνιστές, η Θεόνη και η Κορπή, οι οποίοι είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα ποιότητας το πρώτο τρίμηνο του 2024, επανήλθαν στην αγορά πλήρως, ασκώντας πίεση στους όγκους πωλήσεων.

Η διοίκηση αναφέρει ότι ο όγκος πωλήσεων στο εμφιαλωμένο νερό μειώθηκε κατά περίπου 3%, ωστόσο η πτώση αντισταθμίστηκε από αυξήσεις τιμών και βελτιωμένο προϊοντικό μίγμα, με αποτέλεσμα τα έσοδα να παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε ετήσια βάση.

Με αυστηρότερη διαχείριση κόστους και περιορισμένες διοικητικές και προωθητικές δαπάνες, το EBITDA στην Ελλάδα διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τη διοίκηση, περίπου στα 10 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10% σε σχέση με το 2024.

Ο όμιλος αναφέρει επίσης ότι ολοκληρώθηκε το εγχώριο επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 10 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλάμβανε φωτοβολταϊκά, νέα γραμμή παραγωγής γυαλιού και νέα γραμμή στη μονάδα Ζήρειας στην Κορινθία. Τα οφέλη αυτών των επενδύσεων εκτιμάται ότι άρχισαν να φαίνονται από το καλοκαίρι του 2025 και αναμένεται να αποτυπωθούν πλήρως μέσα στο 2026.

Το βασικό στρατηγικό βάρος, ωστόσο, μετατοπίζεται στις διεθνείς αγορές, κυρίως μέσα από μοντέλα licensing.

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά την Ιαπωνία, όπου υπεγράφη συμφωνία αποκλειστικής διανομής με την Asahi Soft Drinks, θυγατρική της Asahi Breweries. Η συμφωνία καλύπτει την Ιαπωνία, την Ταϊβάν και τη Μογγολία και προβλέπει royalty 3% επί των ακαθάριστων εσόδων έως τα 3 δισ. γιεν και 1% για πωλήσεις άνω αυτού του ορίου. Παράλληλα, η Green Beverages θα έχει και έσοδα από την πώληση συμπυκνώματος. Το λανσάρισμα της Green Cola σε φιάλες PET 0,5 λίτρου έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2026.

Την ίδια ώρα, ο όμιλος δηλώνει ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με μεγάλο ινδικό όμιλο καταναλωτικών προϊόντων, ο οποίος διαθέτει δίκτυο 19.821 καταστημάτων, με στόχο πιλοτικό λανσάρισμα μέσα στο 2026. Το μοντέλο που εξετάζεται είναι αντίστοιχο με εκείνο της Ιαπωνίας, δηλαδή αποκλειστικότητα, royalties και πώληση συμπυκνώματος, χωρίς ακόμη να κατονομάζεται η εμπλεκόμενη εταιρεία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η διοίκηση ανακοινώνει αλλαγή στρατηγικής για τα ανθρακούχα αναψυκτικά, εγκαταλείποντας το λειτουργικό μοντέλο ύστερα από χρόνια ζημιών και στρεφόμενη σε licensing agreement με την Arizona Beverage Company, που χαρακτηρίζεται ως η κορυφαία εταιρεία iced tea στις ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα, ο όμιλος αναλαμβάνει τα δικαιώματα διανομής των προϊόντων Arizona στην Ελλάδα. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται, σύμφωνα με την εταιρεία, σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία.

Παράλληλα, το ελληνικό εμφιαλωμένο νερό στις ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση 30% το 2025, κυρίως λόγω της διείσδυσης στην αγορά της ελληνικής ομογένειας.

Στη Μέση Ανατολή, τα έσοδα παρέμειναν περίπου στα επίπεδα του 2024, ωστόσο οι αρνητικές συναλλαγματικές κινήσεις και η αδύναμη απόδοση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα περιόρισαν την κερδοφορία, με το EBITDA να κινείται ουσιαστικά στο μηδέν.

Ο όμιλος αναφέρει ακόμη ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο για συμφωνία με την Al Rabie Saudi Foods για τοπική παραγωγή και εμφιάλωση στη Σαουδική Αραβία, γεγονός που αναμένεται να μειώσει το κόστος μεταφοράς από την Ευρώπη. Η απαγόρευση ποτών με τεχνητά γλυκαντικά στη χώρα θεωρείται από τη διοίκηση ευνοϊκή για τη γκάμα των προϊόντων της.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από αναδιάρθρωση του franchisee στο πρώτο εξάμηνο, η εταιρεία αναφέρει θετικό EBITDA 65.000 στερλινών στο δεύτερο εξάμηνο, με ετήσιο run rate στις 120.000 στερλίνες.

Για το 2026, η διοίκηση θέτει στόχο κύκλο εργασιών άνω των 125 εκατ. ευρώ και περιθώριο EBITDA πάνω από 10%, που μεταφράζεται σε λειτουργική κερδοφορία άνω των 12,5 εκατ. ευρώ.

Στην ελληνική αγορά, βασικοί άξονες είναι η επέκταση της μάρκας Ζήρεια στη νότια Ελλάδα και η μεταφορά των λογαριασμών ιδιωτικής ετικέτας της Αθήνας από το εργοστάσιο Ιωαννίνων στη μονάδα Ζήρειας, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς.

Ένας από τους βασικούς αστάθμητους παράγοντες για τη νέα χρονιά είναι η εφαρμογή του Συστήματος Επιστροφής Συσκευασιών (DRS). Η διοίκηση εκτιμά ότι η εγγύηση 0,10-0,15 ευρώ ανά συσκευασία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση, ιδιαίτερα σε μια αγορά τόσο ευαίσθητη στην τιμή όσο η ελληνική, αν και διευκρινίζει ότι το μέτρο θα αφορά το σύνολο του ανταγωνισμού.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε το 2025 στα 51 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η διοίκηση θεωρεί ότι δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για σταδιακή μείωση του δανεισμού και, σε δεύτερο στάδιο, για πιθανή διανομή μερίσματος ή ακόμη και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.

