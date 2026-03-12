Μεγάλα ρίσκο, αλλά και ακόμα περισσότερα κέρδη ενέχει η προσπάθεια των Ελλήνων εφοπλιστών να σπάσουν το μπλόκο των Στενών του Ορμούζ, όπως φαίνεται τόσο από τους ναύλους φωτιά που κλείνουν αλλά και από τα πλήγματα που δέχονται τα πλοία τους με πιο πρόσφατο παράδειγμα το Star Gwyneth της Star Bulk Carriers, το οποίο κτυπήθηκε χθες με υλικές μόνο ζημιές.

Πρωταγωνιστές στις συμφωνίες που σπάνε κάθε ρεκόρ είναι ο Γιώργος Προκοπίου, η Μαρία Αγγελικούση, ο Πέτρος Παππάς και ο Επαμεινώνδας Εμπειρίκος με τον τελευταίο μάλιστα να κλείνει την πιο επικερδή συμφωνία στη spot αγορά tanker για 770.000 δολάρια ημερησίως.Play Video

Οι συμφωνίες αυτές ξεπερνούν κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών για την επίδραση του πολέμου στο Ιράν και τον επακόλουθο de facto αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ναύλα μεταξύ του εύρους των 400.000 και 500.000 δολαρίων. Τα ποσά αυτά ήταν περισσότερα από τα διπλάσια που επικρατούσαν στη spot αγορά λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση των εχθροπραξιών. Αυτά κινούταν στις 200.000 € και ακόμα και τότε το ποσό αυτό ήταν υψηλό σε επίπεδο εξαετίας.

Οι λόγοι που βλέπουμε αυτά τα τεράστια ποσά είναι το γεγονός πως περισσότερο από το 10% του παγκόσμιου στόλου των VLCCS βρίσκεται εγκλωβισμένο στα Στενά με αποτέλεσμα να υπάρχει στενότητα στα διαθέσιμα πλοία, ενώ και οι ασφαλιστικές ναι μεν συνεχίζουν να καλύπτουν τα war risk αλλά έχουν αυξήσει τις τιμές των ασφαλίστρων.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως οι Έλληνες που τολμούν να χρησιμοποιήσουν τα tanker τους όχι μόνο πετυχαίνουν ναύλους-ρεκόρ, αλλά όσο προχωρούν οι μέρες φαίνεται πως διαπραγματεύονται ακόμα περισσότερο τις τιμές αλλάζοντας πελάτες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το tanker Pantanassa της Minerva Marine του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρίνου, το οποίο “άνοιξε” το χορό για τα υψηλά ναύλα την περασμένη εβδομάδα με ημερήσια τιμή στα 436.000 δολάρια για λογαριασμό της νοτιοκορεατικής GS Caltex Oil .

Η συμφωνία δεν προχώρησε και σύμφωνα με το Tankers International το ίδιο καράβι ναυλώθηκε για πολύ περισσότερα, δηλαδή για 550.00 την ημέρα στην S-Oil που είναι επίσης από τη Νότια Κορέα.

Ακόμα υψηλότερους ναύλους έχει καταφέρει να κλείσει η Μαρία Αγγελικούση καθώς συμφώνησε με την ινδική Bahri Oil Transportation στα 635.000 δολάρια για το Maran Thaleia που έχει ναυπηγηθεί το 2011. Επιπλέον έχει ναυλωθεί και το Maran Ariadne, που κατασκευάστηκε το 2016, για 473.000 δολάρια ημερησίως στην ίδια εταιρεία.

Από την λίστα αυτή δε μπορεί να λείπει και ο Γιώργος Προκοπίου καθώς συμφώνησε στα 463.000 δολάρια την ημέρα για το Adamantios που έχει κτιστεί το 2022 και πελάτης είναι η ινδική Reliance Industries. Μάλιστα, ο Έλληνας εφοπλιστής έχει καταφέρει να σπάσει το μπλόκο με τουλάχιστον πέντε καράβια του.

Τα ποσά που αναμένεται να προσθέσουν στα ταμεία τους οι Έλληνες εφοπλιστές είναι αρκετά μεγάλο. Ξεκινώντας από το Kalamos του Ε. Εμπειρίκου το ποσό που θα λάβει η εταιρεία του, Aeolos Management, για ένα δρομολόγιο 23 ημερών ανέρχεται στα 17,6 εκατ. δολάρια. Η Maran της Μαρία Αγγελικούση από το Ariadne θα έχει λαμβάνειν 24,5 εκατ. Δολάρια για ένα δρομολόγιο 52 ημερών, ενώ από το Thaleia 24,7 εκατ. Δολάρια για 39 ημέρες ταξίδι. Όσον αφορά το Γιώργο Προκοπίου αναμένεται να εισπράξει 16,2 εκατ. Δολάρια για δρομολόγιο 35 ημερών.

Capital.gr/Του Γεράσιμου Σεραφειμίδη