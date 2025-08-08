Δρομολογούνται νέα σεμινάρια κατάρτισης για αναβάθμιση του επαγγέλματος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επαρχιακών συγκεντρώσεων του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Στις συναντήσεις συμμετείχαν δεκάδες αδειούχοι κτηματομεσίτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν άμεσα με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με το Συμβούλιο, τη σημασία της άμεσης και διαφανούς επικοινωνίας με τους επαγγελματίες της αγοράς. Οι συγκεντρώσεις αποτέλεσαν ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων, υποβολής εισηγήσεων και διατύπωσης ανησυχιών, τις οποίες κατέγραψε και επεξεργάζεται το Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Μαρίνος Κυναιγείρου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική ανταπόκριση του κτηματομεσιτικού κόσμου:

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη μεγάλη ανταπόκριση των κτηματομεσιτών στις επαρχιακές μας συγκεντρώσεις. Η παρουσία και η εποικοδομητική συμβολή κάθε κτηματομεσίτη που συμμετείχε, αποτελούν την καλύτερη επιβεβαίωση της ανάγκης για άμεση και διαφανή επικοινωνία. Είμαστε δίπλα στον κτηματομεσίτη, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του και εργαζόμαστε συστηματικά για ένα καλύτερο αύριο για τον κλάδο μας».

Νέος κύκλος σεμιναρίων για τους επαγγελματίες του χώρου

Στο πλαίσιο της δέσμευσης για αναβάθμιση του επαγγέλματος, το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών προχωρά στον σχεδιασμό νέων, εμπλουτισμένων σεμιναρίων κατάρτισης, τα οποία θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Στόχος είναι οι κτηματομεσίτες να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της αγοράς και να προσφέρουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες τους.

Το Συμβούλιο εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους τους κτηματομεσίτες για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους, διαβεβαιώνοντας πως θα παραμείνει σε στενή συνεργασία με τον κλάδο και διαθέσιμο για κάθε διευκρίνιση ή βοήθεια.