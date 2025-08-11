

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την έναρξη του διατραπεζικού έργου αξιολόγησης ESG για τις επιχειρήσεις της Κύπρου, το οποίο υλοποιείται από την Artemis Credit Bureau μέσω της πλατφόρμας Synesgy. Το έργο αυτό αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενσωμάτωση των αρχών της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στο κυπριακό επιχειρείν και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η Κύπρος, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ευθυγραμμίζεται πλέον με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, θέτοντας στέρεες βάσεις για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τη διαφανή αποτύπωση των σχετικών κινδύνων και επιδόσεων των επιχειρήσεων.

Η ανταπόκριση της επιχειρηματικής κοινότητας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταδιακή προσαρμογή της αγοράς σε ζητήματα ESG. Με τη σημαντική συνεισφορά της Artemis και τη στήριξη των τραπεζών, είναι πλέον πραγματικότητα η θεμελίωση για την αποτύπωση δεικτών ESG στις επιχειρήσεις.



Η έναρξη και η πρόοδος του έργου επιβεβαιώνουν ότι η μετάβαση σε ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν είναι μόνο αναγκαία, αλλά και εφικτή όταν υπάρχει συνεργασία, τεχνογνωσία και κοινό όραμα.

Οι αριθμοί πίσω από τον ένα χρόνο του έργου αξιολόγησης ESG

Ενδιαφέρθηκαν: 1,991 επιχειρήσεις

Εγγραφή στην πλατφόρμα: 958

Συμπλήρωση της αξιολόγησης: 710

Ποσοστό συμμετοχής: 74,1 %

Στόχος για το 2025 και 2026: