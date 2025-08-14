Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος εταιρειών τεχνολογίας στην Κύπρο, TechIsland, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη συνεργασίας με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία εντάσσεται στο δίκτυο των Δωρητών του οργανισμού. Η στήριξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενδυνάμωση του τεχνολογικού οικοσυστήματος της Κύπρου, με τη συμβολή ενός θεσμικού οργανισμού που διαχρονικά επενδύει στη βιώσιμη πρόοδο και την οικονομική ευημερία του τόπου.

Η Τράπεζα Κύπρου, ως ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός της χώρας, αποτελεί κατεξοχήν πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης. Με σταθερό προσανατολισμό στη στήριξη πρωτοβουλιών που οδηγούν στην ευημερία και την πρόοδο της κυπριακής κοινωνίας, η Τράπεζα επενδύει στρατηγικά στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και το ανθρώπινο δυναμικό του τόπου. Η συμμετοχή της στον TechIsland αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της στρατηγικής.

Ο Βασίλης Κεττής, Manager – International Business Unit-IBU Tech Hub, ανέφερε “Η τεχνολογία είναι, πλέον, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της κυπριακής οικονομίας. Η υποστήριξη του TechIsland από την Τράπεζα Κύπρου αντικατοπτρίζει την κοινή πεποίθηση ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η καινοτομία είναι βασικά συστατικά για ένα ευοίωνο μέλλον για την Κύπρο. Μέσω αυτής της συνεργασίας, ενισχύεται το όραμα για τη δημιουργία ενός δυναμικού τεχνολογικού οικοσυστήματος που θα προσελκύει ταλέντο και επενδύσεις.”

Η Γενική Διευθύντρια του TechIsland, Tanya Romanyukha, δήλωσε: «Η ένταξη της Τράπεζας Κύπρου στο δίκτυο των δωρητών μας είναι πολύ σημαντική, αφού η εμπιστοσύνη τους στο έργο μας και η στρατηγική ευθυγράμμιση στο όραμά μας για την Κύπρο του αύριο, μας γεμίζουν αισιοδοξία και ευθύνη. Μαζί με τους δωρητές και συνεργάτες μας μπορούμε να συνεχίσουμε καθοριστικά στην καθιέρωση της Κύπρου σε έναν κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας».

Ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, το φιλόδοξο όραμα του TechIsland υποστηρίζεται από τους Δωρητές του, που με τη συμβολή τους επιτρέπουν τη λειτουργία, την ανάπτυξη και τις δράσεις του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δωρητών, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://thetechisland.org/our-donors