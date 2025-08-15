Στις 3 Ιουλίου 2025, ο Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου, συνοδευόμενος από μια ομάδα ενθουσιωδών μαθητών/τριων του Θερινού Εργαστηρίου Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας, είχε την ξεχωριστή χαρά να επισκεφθεί τα γραφεία της Ernst & Young (EY) στη Λεμεσό. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνεχή δέσμευση του Συνδέσμου και της EY Κύπρου να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ θεωρητικής μάθησης και πραγματικής επαγγελματικής εμπειρίας και να προσφέρουν στους νέους ουσιαστική έκθεση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Συγγραφέας: Μαρία Χαραλάμπους, Καθηγήτρια Οικονομικών

Η επίσκεψη, την οποία συνδιοργάνωσαν οι Καθηγήτριες Οικονομικών κυρία Μαρία Χαραλάμπους, κυρία Μαρία Βρυώνη, κυρία Ελένη Παναγιώτου και κυρία Έλενα Κυριάκου σε συνεργασία με την EY, αποδείχθηκε διαφωτιστική και εμπνευστική. Με προθυμία και εύστοχες ερωτήσεις, οι μαθητές/τριες εισήλθαν σε μία από τις πιο διακεκριμένες διεθνώς εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, έτοιμοι να μάθουν περισσότερα για το επάγγελμα του Λογιστή και τις ποικίλες υπηρεσίες που προσφέρει η EY. Εκεί, συνάντησαν ένα δυναμικό περιβάλλον όπου οι αριθμοί αφηγούνται ιστορίες, η ομαδικότητα οδηγεί στην καινοτομία και η ηθική συνυπάρχει με τη φιλοδοξία.

Μια θερμή υποδοχή με φιλόξενη διάθεση

Κατά την άφιξή τους στα γραφεία της EY Λεμεσού, οι καθηγήτριες εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς τον κ. Φίλιππο Ραπτόπουλο, Συνεταίρο και Επικεφαλής των Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών της EY Κύπρου, αναγνωρίζοντας τη στήριξή του σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Η συμβολή του στο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού και του επαγγελματικού κόσμου εκτιμάται ιδιαίτερα από τον Σύνδεσμο και από τους μαθητές.

Οι μαθητές/τριες και οι Καθηγήτριες έτυχαν θερμής υποδοχής από όλα τα μέλη της ομάδας της EY Κύπρου, και ιδιαίτερα από την κυρία Μύρια Σαπαρίλλα, Συνέταιρο Φορολογικών Υπηρεσιών, και την κυρία Νίκη Χριστοφή, «Tax Manager», οι οποίες είχαν προετοιμάσει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών. Το κλίμα ήταν ταυτόχρονα φιλόξενο και επαγγελματικό, συνδυάζοντας ιδανικά την τυπικότητα και την επαγγελματικότητα με την προσιτότητα.

Ο ενθουσιασμός των στελεχών της EY για τη μεταφορά γνώσεων και το ειλικρινές ενδιαφέρον τους για το επαγγελματικό μέλλον των μαθητών/τριων φάνηκε από την αρχή. Τα στελέχη της ΕΥ παρουσίασαν την παγκόσμια παρουσία της EY, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 150 χώρες και είναι αναγνωρισμένη ως μία από τις «Big Four» ελεγκτικές εταιρείες. Τόνισαν τις βασικές αξίες και την αποστολή της EY, με έμφαση στην ακεραιότητα, τη συμπερίληψη και το όραμα «να χτίζουμε έναν καλύτερο κόσμο εργασίας», αρχές που συνάδουν με τις αξίες που οι καθηγητές προσπαθούν να καλλιεργήσουν στους μαθητές/τριες. Η σημασία της ηθικής και της ακρίβειας υπογραμμίστηκε επανειλημμένα, ενώ όλοι συμφώνησαν ότι η ποιότητα είναι εξίσου σημαντική στην εκπαίδευση όσο και στις επιχειρήσεις.

Ανακαλύπτοντας το επάγγελμα του Λογιστή

Το επίκεντρο της επίσκεψης ήταν το επάγγελμα του Λογιστή, το οποίο συχνά παρερμηνεύεται ή απλουστεύεται στη δημόσια αντίληψη. Οι μαθητές/τριες άκουσαν από έμπειρους επαγγελματίες για τις πραγματικότητες και τις ευθύνες του ρόλου σε μια σύγχρονη οικονομία. Μέσα από παρουσιάσεις και παραδείγματα, η κυρία Μύρια Σαπαρίλλα και η κυρία Νίκη Χριστοφή ανέδειξαν ότι οι Λογιστές κάνουν πολύ περισσότερα από απλούς υπολογισμούς: συνδυάζουν αναλυτική και κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Ανέλυσαν το πώς οι Λογιστές, είτε εργάζονται σε υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης, φορολογικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες και ούτω καθεξής, λειτουργούν ως αξιόπιστοι σύμβουλοι που καθοδηγούν οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα στον λογιστικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό τομέα.

Επεξήγησαν επίσης τη διαδικασία πιστοποίησης (ACCA, ACA), τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις και τις προοπτικές εξέλιξης στην EY, δίνοντας παραδείγματα ανθρώπων που ξεκίνησαν με παρόμοιες φιλοδοξίες.

Εξερευνώντας το εύρος των υπηρεσιών της EY

Πέρα από τη λογιστική, τις ελεγκτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες διασφάλισης, παρουσιάστηκε το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών της EY, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εταιρικής στρατηγικής, χρηματοοικονομικών συμβουλών και συναλλαγών, συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού, φορολογικές υπηρεσίες, παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα «ESG», νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση των τεχνολογικών υπηρεσιών, όπου αναδείχθηκε η συμβολή της ανάλυσης δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εργαλείων στη βελτίωση της ακρίβειας και της αποδοτικότητας. Η τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο του επανασχεδιασμού του επιχειρηματικού κόσμου, δίνοντας έτσι δυνατότητα στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις να μετασχηματίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και τα μοντέλα λειτουργιών, ώστε να ανταποκριθούν με ευελιξία στις προκλήσεις από τον ανταγωνισμό.

Το θέμα της συμβουλευτικής βιωσιμότητας συγκίνησε πολλούς μαθητές, καθώς έδειξε πώς οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν τα «ESG» κριτήρια στις στρατηγικές τους.

Φορολογικές υπηρεσίες

Η ομάδα της EY παρουσίασε τις υπηρεσίες άμεσης και έμμεσης φορολογίας, τονίζοντας ότι η φορολογία είναι θεμέλιο για ισχυρές και ευημερούσες κοινωνίες, καθώς τα φορολογικά έσοδα χρηματοδοτούν δημόσιες υπηρεσίες, δωρεάν εκπαίδευση και το κοινό καλό.

Συμμετοχή μαθητών και ουσιαστικός διάλογος

Ακολούθησε ζωντανή συζήτηση με ερωτήσεις από τους/τις μαθητές/τριες που ίσως ήταν το πιο ενδιαφέρον και το πιο αποδοτικό μέρος της επίσκεψης. Οι μαθητές/τριες, δείχνοντας ενδιαφέρον για την καριέρα στον Ελεγκτικό τομέα, ρώτησαν για την ισορροπία της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής, τον αντίκτυπο των παγκόσμιων οικονομικών αλλαγών στον ελεγκτικό κλάδο και το μέλλον του επαγγέλματος στην ψηφιακή εποχή. Οι επαγγελματίες μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες, συμβουλές για σπουδές και ανέδειξαν την αξία της ευελιξίας στον χώρο εργασίας.

Η EY Κύπρου έχει πιστοποιηθεί ως «Εργοδότης καλών Πρακτικών» από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Μια εμπειρία με διαρκή επίδραση

Η επίσκεψη άφησε έντονο αποτύπωμα, γεφυρώνοντας τη θεωρία με την πράξη και ενθαρρύνοντας τους μαθητές να σκεφτούν κριτικά για τη μαθησιακή και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Ευγνωμοσύνη και προοπτική

Ο Σύνδεσμος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την EY Λεμεσού, αναγνωρίζοντας τόσο τη θερμή φιλοξενία όσο και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στην άρτια επιτυχία της επίσκεψης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μοναδική μαθησιακή και επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων, η οποία ενδυναμώνει γνώσεις, δεξιότητες και προετοιμάζει τους/τις μαθητές/τριες για μελλοντικές επαγγελματικές προκλήσεις.

Συμπέρασμα

Σε μια ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία, η παροχή πραγματικών επαγγελματικών εμπειριών στους/στις μαθητές/τριες είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η επίσκεψη στην EY Λεμεσού απέδειξε πώς η συνεργασία του εκπαιδευτικού και του επιχειρηματικού τομέα, μπορεί να εμπνεύσει, να ενημερώσει και να ενδυναμώσει τη νέα γενιά.