Η Wizz Air ανακοίνωσε την έναρξη νέας απευθείας πτήσης που θα συνδέει τη Λάρνακα με το Γκιουμρί της Αρμενίας, με τα δρομολόγια να ξεκινούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι πτήσεις θα εκτελούνται δύο φορές την εβδομάδα – κάθε Τρίτη και Σάββατο έως τις 25 Οκτωβρίου, ενώ από τις 30 Οκτωβρίου και μετά θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και Κυριακή. Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα στο wizzair.com και στην εφαρμογή WIZZ, με τιμές που ξεκινούν από €19,99.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε επίσης δύο ακόμη νέους προορισμούς από τη Λάρνακα για τη χειμερινή περίοδο και το 2026: τη Βενετία και την Τούζλα.

Το Γκιουμρί, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αρμενίας, είναι γνωστό για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα ιστορικά μνημεία και τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων. Η περιοχή αποτελεί ιδανικό προορισμό για ταξιδιώτες που αναζητούν νέες εμπειρίες και πολιτιστικές ανακαλύψεις.

Η Anastasia Novak, Corporate and Sustainability Communications Manager της Wizz Air, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε περαιτέρω το δίκτυό μας από τη Λάρνακα με την προσθήκη του Γκιουμρί. Η Αρμενία και η Κύπρος αποτελούν σημαντικές αναδυόμενες αγορές για τη Wizz Air και η νέα αυτή σύνδεση αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε περισσότερες οικονομικές και ποικίλες επιλογές ταξιδιού».