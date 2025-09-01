Η Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), διεθνής εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τεχνολογίας, καθώς και μητρική της επενδυτικής πλατφόρμας Freedom24, ανακοίνωσε ότι η BlackRock αύξησε το μερίδιό της στην εταιρεία στο 0,85%, επενδύοντας περίπου $89 εκατ. Η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία στον κόσμο είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος, μετά τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Τιμούρ Τουρλόφ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, κατά την τελευταία περίοδο αναφοράς η BlackRock απέκτησε επιπλέον 443.965 μετοχές της Freedom Holding, ανεβάζοντας το συνολικό χαρτοφυλάκιό της σε 520.565 μετοχές. Άλλοι κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές περιλαμβάνουν τις State Street Corp., Grace Partners of DuPage L.P. και Geode Capital Management. Συνολικά, αυτό αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αναγνώριση της ισχυρής θέσης της Freedom Holding Corp. στην αγορά και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξής της.

«Χαιρετίζουμε το αυξανόμενο ενδιαφέρον από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η παρουσία συνεργατών όπως η BlackRock επιβεβαιώνει την αντοχή της επιχείρησής μας και τη στρατηγική προοπτική της Freedom Holding στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο Τιμούρ Τουρλόφ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding Corp.

Η BlackRock, που ιδρύθηκε το 1988 στη Νέα Υόρκη, διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των $12,5 τρισ. έως το 2025 και είναι διεθνώς γνωστή για τα ETF iShares και την πλατφόρμα Aladdin, η οποία χρησιμοποιείται για διαχείριση επενδύσεων και ανάλυση κινδύνου. Η απόφασή της να αυξήσει τη θέση της υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του μεγαλύτερου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως στην διεθνή επέκταση της Freedom Holding και στην ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματός της.

Η Freedom Holding Corp. συνεχίζει να παρουσιάζει σταθερά αποτελέσματα: τα έσοδα για το οικονομικό έτος 2025 ανήλθαν σε $2,05 δισ., αυξημένα κατά 23% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε $84,5 εκατ. Τα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν από $8,3 δισ. σε $9,9 δισ. Στο Καζακστάν, ο όμιλος αναπτύσσει ενεργά ένα εκτεταμένο οικοσύστημα, που περιλαμβάνει τις Freedom Bank, Freedom Broker, Freedom Life και Freedom Insurance, καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες lifestyle όπως Arbuz.kz, Freedom Ticketon και Aviata.