Ο όμιλος Jumbo διατήρησε την ανοδική του πορεία τον Αύγουστο, με τις πωλήσεις στα καταστήματα της Κύπρου να καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση +12% σε σχέση με τον περσινό μήνα. Στο οκτάμηνο του 2025, η συνολική άνοδος στην κυπριακή αγορά ανήλθε σε +9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της αλυσίδας στη χώρα.

Η επίδοση αυτή εντάσσεται στη συνολική αύξηση πωλήσεων +8% που σημείωσε ο όμιλος στο οκτάμηνο, παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον με πληθωριστικές πιέσεις και αβεβαιότητα στις αγορές.

Στρατηγική επενδύσεων και ιδιόκτητων καταστημάτων

Ο όμιλος συνεχίζει την πολιτική απόκτησης ιδιόκτητων καταστημάτων για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Από το 2021 έως το 2024 επενδύθηκαν περίπου 39 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Ρουμανία, ενώ μέσα στο 2025 ολοκληρώθηκαν εξαγορές δύο ακόμη μισθωμένων καταστημάτων στην Ελλάδα. Παράλληλα, προχωρούν διαδικασίες για την Πάτρα και την Αθήνα, με στόχο το 70% των καταστημάτων να είναι ιδιόκτητα.

Η εικόνα ανά χώρα

Ελλάδα : Αύξηση πωλήσεων +9% στο οκτάμηνο.

: Αύξηση πωλήσεων στο οκτάμηνο. Κύπρος : Άνοδος +12% τον Αύγουστο και +9% στο οκτάμηνο.

: Άνοδος τον Αύγουστο και στο οκτάμηνο. Βουλγαρία : Αύξηση +3% στο οκτάμηνο.

: Αύξηση στο οκτάμηνο. Ρουμανία: Ανάπτυξη +7% στο οκτάμηνο, με 20 καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-jumbo.ro. Στόχος ο διπλασιασμός του δικτύου στην επόμενη οκταετία.

Ο όμιλος Jumbo επιμένει στην οργανική ανάπτυξη, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη μακροχρόνια αξία για μετόχους και καταναλωτές, ενώ διατηρεί στο επίκεντρο την κυπριακή αγορά, που εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο στην περιοχή.