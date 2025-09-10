Αύξηση στον κύκλο εργασιών αλλά ζημιές κατέγραψε το 2024 ο Ομιλος Ελληνικά Οινοποιεία, στον οποίο τα αδέρφια Ηλίας και Θωμάς Γεωργιάδης (Sterner Stenhus) έχουν συγκεντρώσει αρκετούς αξιόλογους υποστηρικτές – συνεπενδυτές, όπως τον Καρλ Μίκαελ Μπέργεντολ και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο.

Κάτι που όπως εκτιμά το newmoney επιβεβαιώνει ότι το εγχείρημα έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του για να παράξει “καρπούς” για τους μετόχους και τελικώς να μπει στον προθάλαμο του ΧΑ.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν, ο όμιλος, που το 2024 συμπεριλάμβανε τις θυγατρικές Μπουτάρη Οινοποιεία, Ιόλη Πηγή και Noctera Αμπελώνες είχε κύκλο εργασιών 20,47 εκατ. ευρώ από 18,52 εκατ. ευρώ το 2023.

Το μικτό αποτέλεσμα για το 2024 διαμορφώθηκε στα 7,78 εκατ. ευρώ, από 6,91 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, με το μικτό περιθώριο κέρδους να βελτιώνεται ελαφρώς στο 38%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας προ φόρων και μετά φόρων το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο. Συγκεκριμένα το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν ζημίες 640 χιλ. ευρώ περίπου έναντι κερδών 1,63 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.