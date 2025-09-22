Ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη στη ζωή; Η δύναμη να μπορείς να συνεχίζεις, να εξελίσσεσαι και να προχωράς, γνωρίζοντας ότι σε κάθε απρόοπτο έχεις τη στήριξη που χρειάζεσαι. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στο Πολυδύναμο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων, η δεύτερη ετήσια Εκπαιδευτική Ημερίδα του Δυναμικού Πωλήσεων της ERB Cyprialife, με θεματικό τίτλο «Πιο Δυνατοί από Ποτέ». Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 420 άτομα, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Διοικητικό προσωπικό του οργανισμού, απ’ όλη την Κύπρο.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου ERB Cyprus Insurance Holdings κ. Τάκης Φειδία συνεχάρη το Δίκτυο Πωλήσεων για τη διαχρονική και αξιοσημείωτη παραγωγική του πορεία. Ανέφερε ότι η ένωση δυνάμεων με τις ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής Τράπεζας, Hellenic Life και Παγκυπριακή Ασφαλιστική, δημιουργεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο ισχυρούς ασφαλιστικούς οργανισμούς της Κύπρου, με ηγετική παρουσία στον κλάδο ζωής και υγείας και στον γενικό κλάδο. Σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη στον Όμιλο της Eurobank, ο κ. Φειδία τόνισε πως «η εξέλιξη αυτή ενισχύει το brand μας, ενδυναμώνει τις υπηρεσίες μας και χτίζει βαθύτερη εμπιστοσύνη με τους πελάτες μας. Αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε το αύριο των εταιρειών μας, ένα αύριο πιο δυνατό, πιο σίγουρο και πιο κοντά στις ανάγκες των ασφαλισμένων μας.»

Την εκδήλωση προσφώνησε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της EUROBANK Ltd, κ. Μιχάλης Λούης ο οποίος, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «από την 1η Σεπτεμβρίου εγκαινιάσαμε επίσημα ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο για όλους εμάς, με τη νομική ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας και της Eurobank Κύπρου. Ως μέλος πλέον του ισχυρού και δυναμικά αναπτυσσόμενου χρηματοοικονομικού Ομίλου της Eurobank, προχωρούμε στη δημιουργία της μεγαλύτερης και καλύτερης Τράπεζας στην κυπριακή αγορά, της Eurobank Ltd στην οποία είναι μέλος και η ERB Cyprialife.» Όπως τόνισε ο κ. Λούης, ένα σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής της Τράπεζας είναι η ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών του Ομίλου. Ο κ. Λούης αναφέρθηκε επίσης, στο ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που οφείλουμε όλοι να προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Η Γενική Διευθύντρια της ERB CYPRIALIFE, κα Ανδρεανή Καλλιμάχου, στην ομιλία της ευχαρίστησε το Δίκτυο Πωλήσεων και το Διοικητικό προσωπικό για τον επαγγελματισμό, τη θέληση για διάκριση και την αφοσίωση στους στόχους. Παρουσίασε ορισμένα πολύ θετικά στοιχεία που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της Hellenic Life στην Cyprialife και στη συνέχεια ανέλυσε τη στρατηγική της εταιρείας. Επίσης, τόνισε την αισιοδοξία της για τις νέες προκλήσεις και τις προοπτικές που ανοίγονται.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων κ. Γιώργος Γώγου, μέσα από την ομιλία του, παρουσίασε τα παραγωγικά αποτελέσματα της πρώτης οκταμηνίας, καθώς και διάφορους άλλους σημαντικούς δείκτες, δίνοντας έτσι το στίγμα της προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί το τελευταίο τετράμηνο ώστε η ERB Cyprialife να ξεπεράσει και το 2025 κάθε προηγούμενο παραγωγικό της αποτέλεσμα. Ευχαρίστησε επίσης το δίκτυο για τη διαχρονική προσήλωση προς στην επίτευξη των ετήσιων στόχων, υπενθυμίζοντας ότι ο μόνος τρόπος για να ανακαλύψεις τα όρια σου είναι να τα ξεπεράσεις!

Στη συνέχεια, η κ. Καλλιμάχου κάλεσε σε πάνελ συζήτησης Ασφαλιστικούς Συμβούλους που συμμετείχαν στη Ετήσια συνάντηση MDRT 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι τον περασμένο Ιούνιο, για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, δίνοντας έμφαση στη σημαντικότητα της εκπαίδευσης και της προσωπικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, κύριος ομιλητής, ήταν ο κ. Μανούσος Μαροπάκης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Brain Up και πολύ έμπειρος εκπαιδευτής σε θέματα επιχειρήσεων. Ο κ. Μαροπάκης στην παρουσίασή του «Η Ζωή Είναι το Άθροισμα των Επιλογών μας», εξήγησε πως κάθε μας επιλογή είναι σαν μια επένδυση. Μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί ή να μας κρατά στάσιμους. Επίσης, έδωσε έμφαση στην πρωτοβουλία και στο ότι οι αποφάσεις δεν χρειάζεται να είναι πολλές, αλλά πρέπει να είναι σωστές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το 80% των αποτελεσμάτων μας προκύπτει από το 20% των καθημερινών μας συνηθειών.