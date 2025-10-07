Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή κορυφαίων διεθνών και τοπικών προσωπικοτήτων ολοκληρώθηκε το Cyprus Forum 2025, ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια δημόσιας πολιτικής στην περιοχή. Το τριήμερο συνέδριο που διήρκησε από τη 1η μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, έφερε στο ίδιο τραπέζι πολιτικούς ηγέτες, τεχνοκράτες της ΕΕ, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να συζητήσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, η Ευρώπη και η ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας λύσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις.

Εναρκτήρια τελετή και βραβείο Ειρήνης & Δημοκρατίας

Η αυλαία του Forum άνοιξε στο Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας με καλωσόρισμα από τον Νικόλα Κυριακίδη, Εκτελεστικό Πρόεδρο και Ιδρυτικό Μέλος του Cyprus Forum. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε την ανάγκη για τολμηρές και συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση του κράτους δικαίου και πάταξη της διαφθοράς, ενώ επανέλαβε τη συγκρατημένη του αισιοδοξία για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Σημαντικοί ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής και η Επίτροπος Διεύρυνσης Marta Kos, παρουσίασαν στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ για τη ναυτιλία, τους ωκεανούς και τη διεύρυνση της Ένωσης. Η πρώτη ημέρα κορυφώθηκε με την απονομή του Βραβείου Ειρήνης και Δημοκρατίας στους μετά θάνατον βραβευθέντες Ξενοφών Καλλή και Türkan Aziz, τιμώντας τη συνεισφορά τους στη δημοκρατία και τη συμφιλίωση.

Ψηφιακή πολιτική, οικονομία και κοινωνική συνοχή

Η δεύτερη ημέρα περιλάμβανε πολλά πάνελ και συζητήσεις σε θέματα ψηφιακής πολιτικής, τεχνητής νοημοσύνης, πρόληψης δασικών πυρκαγιών, μετανάστευσης, μακροχρόνιας φροντίδας, και της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ το 2026.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού και ο Flavio Arzerello από τη Meta συζήτησαν για τον ρόλο των τεχνολογικών κολοσσών στις δημοκρατίες, ενώ ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου ανέπτυξε τις προοπτικές της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ευημερίας. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός παρουσίασε τις προκλήσεις και τις προοπτικές της νέας φορολογικής πολιτικής, ενώ άλλες θεματικές συζητήσεις εστίασαν στην ενεργειακή μετάβαση, την ισότητα των φύλων, την ανεξαρτησία θεσμών και την ελευθερία του Τύπου.

Η ημέρα έκλεισε με το επίσημο δείπνο του Forum, όπου ο Mario Nava, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της ΕΕ, απηύθυνε χαιρετισμό.

Δημοκρατία, εξωτερική πολιτική και ειρηνική συνεργασία

Η τρίτη ημέρα επικεντρώθηκε σε θέματα ενίσχυσης του κοινοβουλευτικού συστήματος, διαφάνειας, συμμετοχής των πολιτών και στρατηγικής σημασίας της Ανατολικής Μεσογείου. Ανάμεσα στους ομιλητές της τρίτης ημέρας του συνεδρίου ήταν η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διεθνείς διπλωμάτες από Ην. Βασίλειο, Ινδία και Ισραήλ.

Σημαντικές συζητήσεις αφορούσαν την εκπαίδευση, τη γυναικεία ηγεσία, τις δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς και τη βιώσιμη ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση. Στα κεντρικά θέματα ήταν επίσης η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, η συνεργασία ανάμεσα στις δύο κοινότητες και η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για ειρηνική ανάπτυξη.

Το Forum ολοκληρώθηκε με παρουσιάσεις για την αστική ανάπτυξη στην Κύπρο, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Το Cyprus Forum 2025 επιβεβαίωσε τη θέση της Κύπρου ως κέντρου διαλόγου για πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, ενισχύοντας το ρόλο της στην ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή.

Όλες οι συζητήσεις του Cyprus Forum 2025 είναι διαθέσιμες ΕΔΩ