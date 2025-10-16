Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα “MariTech Talent”, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εγχείρημα για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ναυτιλίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MariTech Talent (Horizon Europe), συγκέντρωσε επαγγελματίες, φοιτητές και φοιτήτριες του ναυτιλιακού κλάδου από την Κύπρο και το εξωτερικό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης, συνεργασίας και δικτύωσης.

Διαδραστική εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, οι συμμετέχοντες:

Παρακολούθησαν διαδραστικά εργαστήρια στο ΤΕΠΑΚ και διαδικτυακά webinars μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του προγράμματος.

στο ΤΕΠΑΚ και μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του προγράμματος. Συμμετείχαν σε ξενάγηση στο Λιμάνι Λεμεσού , αποκτώντας πρακτική γνώση των σύγχρονων ναυτιλιακών τεχνολογιών και διαδικασιών .

, αποκτώντας πρακτική γνώση των . Παρακολούθησαν το Cyprus Maritime Conference (6–8 Οκτωβρίου), συνδέοντας τη θεωρία με τις πραγματικές ανάγκες και τάσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Ενίσχυση δεξιοτήτων και ενδοεταιρική καινοτομία

Στόχος του MariTech Talent είναι η ενδυνάμωση του ναυτιλιακού εργατικού δυναμικού με δεξιότητες πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, μέσα από μια πρακτική προσέγγιση βασισμένη στην ενδοεταιρική επιχειρηματικότητα (INTRApreneurship).

Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν πάνω σε πραγματικές προκλήσεις του κλάδου, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την εφαρμογή και τη βιώσιμη καινοτομία.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων, επιχειρήσεων και φοιτητών για την ανάπτυξη βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων στη ναυτιλία.

Εμπειρία συμμετέχουσας