Δεν κλείνει ο κύκλος μείωσης του προσωπικού των τραπεζών που ξεκίνησε δυναμικά το 2013 και συνεχίζει επ’ αόριστον μετά από 12 χρόνια, έστω και σε μικρότερη κλίμακα.

Οι τραπεζικές διοικήσεις συνεχίζουν τις κινήσεις περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού τους κόστους, μέσω δράσεων οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων, έστω και αν πρόκειται για μικρό αριθμό μέχρι 50 εργαζομένων.

Πρόκειται για βασική πτυχή των επιχειρησιακών τους πλάνων, που έχει στόχο όχι μόνο να στηρίξει την κερδοφορία τους, αλλά και να συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους μέσω αλλαγής του μοντέλου λειτουργίας τους που είναι η ψηφιοποίηση.

Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχιστούν τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου, τα οποία ωστόσο πλέον είναι περισσότερο στοχευμένα σε μονάδες και διευθύνσεις με πλεονάζον προσωπικό, σε αντίθεση με τα πρώτα χρόνια του μετασχηματισμού των τραπεζών που ήταν περισσότερο διευρυμένα.

Σημειώνεται ότι προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε και η μείωση του απασχολούμενου προσωπικού στον τομέα διαχείρισης κόκκινων δανείων, είτε γιατί μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου έχει πωληθεί σε τρίτους, είτε γιατί μειώθηκαν. Προς το παρόν στην τραπεζική αγορά είναι σε ισχύ τα δύο νέα σχέδια εθελούσιας εξόδου που ανακοίνωσαν στους εργαζομένους η Τράπεζα Κύπρου και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου), με ανώτατο όριο αποζημίωσης τις 200 χιλ., ποσό που θα είναι αφορολόγητο.

Αλλά, υπάρχουν και οι εξαγορές τραπεζών που έκλεισαν στην αγορά, κινήσεις που εκ των πραγμάτων επηρεάζουν τους εργαζόμενους. Είναι άγνωστο πότε θα ανακοινώσει σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης η Eurobank Ltd, καθώς η διοίκηση της τράπεζας έχει παραδεχθεί ότι θα προχωρήσει σ’ αυτή την κίνηση, χωρίς όμως να δώσει ιδιαίτερες λεπτομέρειες.

Το τελευταίο σχέδιο ήταν τον Μάρτιο του 2025, το οποίο προσφέρθηκε στο προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής και της Hellenic Life και αποχώρησαν 154 εργαζόμενοι.

Τον Σεπτέμβριο, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Ltd Μιχάλης Λούης, ξεκαθάρισε στο πλαίσιο διάσκεψης στην Κύπρο ότι τα σχέδια εθελούσιας αποχώρησης αποτελούν πλέον πάγια πρακτική στις τράπεζες.

Όπως σημείωσε, η τράπεζα βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης και θα πρέπει να ακολουθήσει μια μείωση προσωπικού και θα αξιολογηθούν εκ νέου οι ανάγκες της. Ο κ. Λούης, ενώ διευκρίνισε ότι το χρονοδιάγραμμα για το νέο σχέδιο θα είναι οι επόμενοι δώδεκα μήνες, δεν υπέδειξε τους αριθμούς που θα το πλαισιώσουν. Υπογράμμισε όμως ότι η διαδικασία όταν και όποτε αποφασιστεί, θα βασιστεί πάντα σε συνεννόηση με την ΕΤΥΚ.

Η Alpha Bank έχει ανακοινώσει την απορρόφηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της AstroBank και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η δεύτερη διατηρούσε εν ενεργεία σχέδιο εθελούσιας εξόδου των εργαζομένων της. Το θέμα είναι τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς και αν η Alpha Bank θα ανακοινώσει σχέδιο εθελούσιας εξόδου, με στόχο την αποχώρηση μικρού αριθμού εργαζομένων.

Ωστόσο, τα σχέδια που ανακοινώνουν οι τράπεζες βρίσκονται υπό την πίεση της ΕΤΥΚ, με την τραπεζική συντεχνία να βάζει για πρώτη φορά θέμα αύξησης των ανώτατων ορίων των χαριστικών αποζημιώσεων τουλάχιστον στις €250 χιλ., λόγω της υψηλής κερδοφορίας των τραπεζών και του πληθωρισμού, υπενθυμίζοντας ότι όσοι αποχωρούν με ανάλογα σχέδια δεν δικαιούνται ανεργιακό επίδομα.

Μέχρι τώρα, το ανώτατο όριο είναι οι €200.000 και το ποσό είναι αφορολόγητο. Δεν παραλείπει σε κάθε εγκύκλιο υπενθυμίζει στους τραπεζικούς υπαλλήλους ότι τα σχέδια είναι εθελοντικά και οποιαδήποτε απειλή ή εκβιασμός από εκπροσώπους της διοίκησης είναι μη αποδεκτή αλλά και παράνομη.