Με σημαντική συμμετοχή και αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτικούς φορείς της Ελλάδας ολοκληρώθηκε το Road Show του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή επτά εισηγμένων εταιρειών. Η εκδήλωση επιβεβαίωσε τη δυναμική της κυπριακής κεφαλαιαγοράς και την ενισχυμένη δραστηριοποίηση των ελληνικών θεσμικών επενδυτών.

Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης, τόνισε στον χαιρετισμό του τις μεγάλες διαρθρωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, με στόχο ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αξιόπιστο χρηματιστήριο. Υπογράμμισε επίσης ότι η πορεία αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης, ενώ στάθηκε στη στενή συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Γιώργος Θεοχαρίδης, επισημαίνοντας ότι η κυπριακή αγορά λειτουργεί πλήρως εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Παρόν ήταν και ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, ο οποίος ανέδειξε τη συνεχή ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και τη στήριξη της Πρεσβείας σε πρωτοβουλίες συνεργασίας.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ, Νίκος Τρυπάτσας, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας ότι ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 28% το 2025. Υπογράμμισε επίσης ότι το ΧΑΚ αποτελεί ελκυστική αγορά τόσο για εταιρείες που αναζητούν χρηματοδότηση όσο και για επενδυτές που επιδιώκουν ανταποδοτικές επενδύσεις.

Στο Road Show συμμετείχαν οι εισηγμένες εταιρείες:

• Bank of Cyprus Holdings

• Πανδώρα Επενδύσεις

• NETinfo Plc

• Petrolina Holdings

• Ellinas Finance

• Top Kinisis Travel

• Atlantic Insurance Company

Η εκδήλωση περιλάμβανε one-to-one συναντήσεις μεταξύ εισηγμένων εταιρειών και θεσμικών επενδυτών, αναλυτών και διαχειριστών κεφαλαίων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 45 συναντήσεις, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας για την κυπριακή αγορά.

Μετά τη λήξη της εκδήλωσης, ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για το επίπεδο συμμετοχής, σημειώνοντας ότι τέτοιες δράσεις ενισχύουν την εξωστρέφεια του ΧΑΚ και προβάλλουν διεθνώς τις κυπριακές εισηγμένες εταιρείες. Ανάλογες πρωτοβουλίες, πρόσθεσε, θα συνεχιστούν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Αντίστοιχη ικανοποίηση εξέφρασαν και οι εκπρόσωποι των εισηγμένων εταιρειών, υπογραμμίζοντας τη χρησιμότητα των επαφών με τους επενδυτικούς φορείς της Ελλάδας.