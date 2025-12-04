Η συνδεσιμότητα των κυπριακών επιχειρήσεων καταγράφει εντυπωσιακή πρόοδο, σύμφωνα με την έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και ηλεκτρονικού εμπορίου το 2025. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το 98,2% των επιχειρήσεων διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ η μετάβαση σε πολύ υψηλές ταχύτητες έχει επιταχυνθεί σημαντικά.

Αλματώδης αύξηση στις ταχύτητες σύνδεσης

Το 87,3% των επιχειρήσεων έχει πλέον ταχύτητες άνω των 100 Mbit/s, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 44,8% το 2021.

Οι δημοφιλέστερες ταχύτητες το 2025:

100–500 Mbit/s : 36,5%

: 36,5% >1 Gbit/s : 26,2%

: 26,2% 500 Mbit/s – 1 Gbit/s : 24,6%

: 24,6% 30–100 Mbit/s : 8,9%

: 8,9% Κάτω των 30 Mbit/s: μόλις 2%

Η εικόνα δείχνει μια επιχειρηματική κοινότητα που στρέφεται επιθετικά προς την υψηλή συνδεσιμότητα, ενισχύοντας παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα.

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις με online πωλήσεις

Το 2024, το 23,9% των επιχειρήσεων έλαβε παραγγελίες μέσω δικτύων υπολογιστών. Ειδικότερα:

23% μέσω ιστοσελίδων ή εφαρμογών

μέσω ιστοσελίδων ή εφαρμογών 1,9% μέσω EDI (Electronic Data Interchange)

Παραγγελίες μέσω ιστότοπου/εφαρμογής:

17,1% από την πλατφόρμα της ίδιας της επιχείρησης

από την πλατφόρμα της ίδιας της επιχείρησης 14,1% μέσω ηλεκτρονικών marketplaces

Πελάτες:

21,9% από ιδιώτες καταναλωτές

από ιδιώτες καταναλωτές 10% από επιχειρήσεις ή δημόσιες αρχές

Εντυπωσιακή άνοδος στην τεχνητή νοημοσύνη

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) από τις επιχειρήσεις υπερτριπλασιάστηκε από το 2021.

Το 2025:

Συνολική χρήση: 9,3% (από 2,6% το 2021)

(από 2,6% το 2021) Μεγάλες επιχειρήσεις: 35,1%

Μεσαίες: 15,3%

Μικρές: 7,7%

Οι εφαρμογές AI αφορούν:

text mining

αναγνώριση ομιλίας

computer vision

natural language processing

machine learning & deep learning

Η Στατιστική Υπηρεσία σημειώνει ότι η υιοθέτηση τεχνολογιών AI αυξάνεται σταθερά και διαχρονικά, αντανακλώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Στροφή σε επιχειρηματικό λογισμικό και data analytics

Το ERP παραμένει το πιο δημοφιλές εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης λειτουργιών:

ERP : 41% των επιχειρήσεων

: 41% των επιχειρήσεων CRM : 33,1%

: 33,1% BI (Business Intelligence): 22,1%

Όσο μεγαλύτερη η επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα χρήσης αυτών των συστημάτων.

Στα data analytics:

33,7% των επιχειρήσεων αναλύουν δεδομένα από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές

των επιχειρήσεων αναλύουν δεδομένα από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές 16% αναθέτουν την ανάλυση σε εξωτερικούς συνεργάτες

ΤΠΕ για μείωση ενέργειας και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν όλο και συχνότερα τεχνολογίες για πράσινες πρακτικές:

25,4% χρησιμοποιούν ΤΠΕ για μείωση ενεργειακής κατανάλωσης

χρησιμοποιούν ΤΠΕ για μείωση ενεργειακής κατανάλωσης 22,3% για εξοικονόμηση υλικών ή ενίσχυση ανακυκλώσιμων υλών

Όσον αφορά τον παλιό εξοπλισμό ΤΠΕ: