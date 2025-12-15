Τον επαγγελματικό τίτλο CFA σε 18 νέους Charterholders, οι οποίοι εντάσσονται και επίσημα στην παγκόσμια οικογένεια του CFA Institute, απένειμε ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus).

Η απονομή του επαγγελματικού τίτλου CFA Charter στα νέα μέλη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δείπνου, ενόψει και των γιορτών των Χριστουγέννων, στο Κτήμα Κουσιουμή, με Χορηγούς της βραδιάς την TFI Markets CeriFi Meldrum και Qfin.

Τους τίτλους στους 18 νέους Charterholders απένειμε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου, κ. Κωνσταντίνος Κουρούγιαννης, στην παρουσία του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά κ. Πανίκου Βάκκου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεργατών και φίλων του Συνδέσμου.

Όλοι οι διακριθέντες ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις τρεις απαιτητικές εξετάσεις του CFA Institute και συμπλήρωσαν 4.000 ώρες επαγγελματικής πείρας. Το CFA Institute αριθμεί περισσότερα από 200.000 μέλη διεθνώς, τα οποία απασχολούνται στους τομείς της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, των επενδύσεων και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. O Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου αριθμεί πλέον 290 μέλη παρουσιάζοντας μια σταθερή αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Συγχαίροντας τους επιτυχόντες, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus), κ. Κωνσταντίνος Κουρούγιαννης, σημείωσε ότι η απόκτηση του τίτλου CFA δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς απαιτεί σκληρή δουλειά, πολλές ώρες μελέτης και σημαντικές προσωπικές θυσίες. Γι’ αυτό, είπε, οι νέοι Charterholders θα πρέπει να αισθάνονται πραγματικά υπερήφανοι για όσα έχουν καταφέρει, αφού ο τίτλος CFA αναγνωρίζεται διεθνώς ως το «χρυσό πρότυπο» στον τομέα των επενδύσεων.

Παράλληλα, ο κ. Κουρούγιαννης τόνισε ότι το Πρόγραμμα CFA εκφράζει τη δέσμευσή του Συνδέσμου στην ηθική και τον επαγγελματισμό. Καθώς οι αποφάσεις μας, ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών, επηρεάζουν πελάτες, αγορές και την κοινωνία συνολικά, η ηθική, η ακεραιότητα και τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα βρίσκονται στον πυρήνα του τίτλου CFA. Απευθυνόμενος μάλιστα στους νέους Charterholders, υπέδειξε ότι η κατοχή τίτλου CFA, συνεπάγεται αυτόματα και τη δέσμευση να τηρούν αυτά τα πρότυπα σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.

Σε χαιρετισμό του ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Πανίκος Βάκκου, ανέφερε ότι η απονομή των τίτλων CFA αποτελεί ορόσημο που συνδέεται άμεσα με την αποστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: την προώθηση της ακεραιότητας, του επαγγελματισμού και της διαφάνειας στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Ο τίτλος CFA, σημείωσε ο κ. Βάκκου, αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως σύμβολο επαγγελματικής αριστείας, ενώ πέρα από τις τεχνικές γνώσεις που αντιπροσωπεύει, σηματοδοτεί, επίσης, τη δέσμευση των κατόχων του στην ηθική συμπεριφορά.

Σε οπτικογραφημένο μήνυμα της, η Πρόεδρος του CFA Institute, κα Margaret Franklin, αφού καλωσόρισε τους νέους Charterholders στην παγκόσμια οικογένεια του CFA, ανέφερε ότι η στιγμή που κάποιος γίνεται επίσημα κάτοχος του συγκεκριμένου τίτλου, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την μετέπειτα επαγγελματική του σταδιοδρομία. Η απόκτηση του τίτλου CFA, υπέδειξε η κα Franklin, συνεπάγεται ταυτόχρονα και τη δέσμευση των κατόχων του για ανάληψη ευθύνης, προς την κοινωνία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο κ. Κουρούγιαννης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στις ευκαιρίες για εθελοντική δράση που προσφέρει ο CFA Cyprus, μέσω των Επιτροπών του, κάνοντας ειδική μνεία στη συμβολή του Συνδέσμου, στην προώθηση της επαγγελματικής αριστείας στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Οι νέοι κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου CFA είναι:

Αλέξανδρος Μανώλης, Ανδρέας Αχιλλέως, Άνθιμος Χριστοδούλου, Γεώργιος Πέτρου, Θεοφάνης Κωνσταντίνου, Μανώλης Δημητριάδης, Μαρία Λουΐζα Αντωνιάδου, Μαρία Πουλλή, Μαρίνα Κολοκοτρώνη, Nikolay Mazutskiy, Παναγιώτης Αρέστη, Παναγιώτης Δημητριάδης, Παύλος Οικονόμου, Ραφαελία Παναγίδου, Στέφανος Κούτσακος, Thi Thu Ha (Hana) Bui, Fawn Ren, Χρύσανθος Κουτσογιάννης.

Ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους νέους CFA Charterholders, με την ευχή να συνεχίσουν να διαπρέπουν, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την αξιοπιστία του χρηματοοικονομικού τομέα στην Κύπρο και διεθνώς.

CFA Society Cyprus

Ο CFA Society Cyprus αποτελεί τον κορυφαίο φορέα εκπροσώπησης επαγγελματιών στον τομέα των επενδύσεων, με ηγετική παρουσία, από το 2003, στα χρηματοοικονομικά δρώμενα του τόπου. Είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου CFA Institute και αριθμεί σήμερα 290 μέλη. Αποστολή του CFA Society Cyprus είναι η προώθηση ηθικών προτύπων και επαγγελματικής αριστείας, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου επενδυτικού περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία με τις Εποπτικές Αρχές και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.